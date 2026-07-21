Нацбанк Таджикистана снизил ставку рефинансирования до 7%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Национальный банк Таджикистана в первом полугодии 2026 года снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 7% годовых на фоне сохранения инфляции в пределах целевого диапазона.

Инфляция за январь-июнь составила 2,4%, а инфляция в годовом выражении на конец июня достигла 4,1%, сохранившись у нижней границы целевого ориентира регулятора (5% ±2 процентных пункта), сообщил регулятор.

Решение о снижении ставки принято с учетом стабилизации цен на внутреннем и мировом рынках, благоприятной макроэкономической динамики и уменьшения инфляционных рисков.

Для регулирования денежной массы и поддержания ликвидности банковской системы в январе-июне Национальный банк провел 39 аукционов по размещению ценных бумаг на общую сумму 82,5 млрд сомони. Средний объем средств, ежедневно привлекаемых через операции overnight, составил около 2 млрд сомони, отмечается в сообщении.

Официальный курс доллара США к сомони за первое полугодие повысился на 0,17% - с 9,2513 сомони на конец 2025 года до 9,2674 сомони на 30 июня 2026 года.