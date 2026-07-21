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Samsung создает подразделение робототехники

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейская Samsung Electronics создает подразделение для ускорения разработок и коммерциализации в сфере робототехники, говорится в сообщении компании.

Подразделение робототехники будет называться RX (Robotics eXperience) и подчиняться непосредственно главному исполнительному директору Samsung.

Сегмент будет курировать средне- и долгосрочную стратегию, ведение бизнеса и разработку основных технологий в соответствующей области, а также наращивать исследовательский потенциал в Южной Корее и за ее пределами.

Отделом стратегии в сфере робототехники будет руководить исполнительный вице-президент Ли Дон Гын, выполнявший аналогичную функцию в Hyundai Motor, в том числе в отношении дочерней Boston Dynamics.

Samsung также планирует создать профильные исследовательские хабы в США, Китае и Японии.

Компания заявляла о намерении разработать роботов-гуманоидов, которые вначале будут работать на производстве, а затем освоят рынки бытовой техники и розничной торговли. Ощутимых результатов в этом бизнесе она ждет уже в текущем году.

Samsung
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