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Проект о повышении пороговых значений госзакупок у малого бизнеса прошел I чтение

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в I чтении законопроект № 1286425-8 о повышении пороговых значений для госзакупок только у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) - спецторгов - до 30 млн рублей с 20 млн рублей в настоящее время.

Этот законопроект внесен на рассмотрение Госдумы рядом депутатов и сенаторов и предусматривает включение ряда поправок в закон "О контрактной системе" (44-ФЗ). Накануне законопроект был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности.

Помимо повышения уровня цены закупок у СМП и СОНКО поправками предлагается временно, до конца 2027 года, повысить и ценовой порог для такой закупочной процедуры, как запрос котировок - с 10 млн рублей до 20 млн рублей.

Также предлагаемые поправки предусматривают возможность изменения существенных условий контракта в ряде случаев, соразмерного изменения цены и объема контрактов (до 10%) с неопределенным объемом, сокращения сроков согласования с уполномоченными органами отдельных видов закупок и т.п.

Еще одно нововведение, предусмотренное поправками, заключается в наделении Минфина РФ полномочиями по разъяснению норм законодательства о контрактной системе.

Кроме того, поправками предлагается снять ограничение предельного годового объема в 50 млн рублей для закупок малого объема (до 600 тыс. рублей) у единственного поставщика при условии, что такие закупки осуществляются для нужд сельских населенных пунктов.

Ранее часть этих изменений уже неоднократно предлагалось внести в 44-ФЗ. Так, например, еще в 2022 году правительство Москвы предлагало поднять порог закупок у малого бизнеса до 50 млн рублей, а субъекты РФ в 2023 предлагали увеличить этот порог до 30-100 млн рублей.

Тогда субъекты РФ объясняли необходимость увеличения ценового порога для таких закупок тем, что с 2013 года, когда было утверждено действующее ограничение в 20 млн рублей, цены заметно выросли, и этот "порог" во многих случаях не позволяет проводить спецторги без дробления тех или иных закупок.

Также участники контрактной систем неоднократно указывали на необходимость наделения регулятора полномочиями давать официальные разъяснения по тем или иным положениям 44-ФЗ или подзаконных актов к нему. Отсутствие такого регулятора, по их мнению, значительно затрудняет и затягивает решение спорных вопросов в случае неоднозначной трактовки этих положений сторонами спора. А также ведет к разнонаправленной судебной практике, когда суды по аналогичным делам принимают различные решения.

Госдума
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