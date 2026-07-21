Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 3,9% м/м, экспорт упал на 13,9%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 3,9% относительно предыдущего месяца, при этом экспорт сократился на 13,9%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 3,434 млн баррелей в сутки по сравнению с 3,986 млн б/с в апреле. Относительно мая 2025 года он рухнул на 44,5%. Таким образом, показатель опустился до исторического минимума из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце выросла до 6,56 млн б/с против 6,316 млн б/с в апреле. В годовом выражении было зафиксировано падение на 28,6%.

Производство нефти в Венесуэле в мае повысилось на 3,8% м/м - до 1,179 млн б/с. За год показатель вырос на 10,6%. Страна экспортировала в позапрошлом месяце 1,030 млн б/с по сравнению с 1,039 млн б/с в апреле, годом ранее поставок за рубеж не было.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в мае сократили добычу нефти на 1,6% - до 13,717 млн б/с по сравнению с пересмотренными 13,934 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 2% (с 13,447 млн б/с).

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 5,303 млн б/с по сравнению с 5,593 млн б/с в апреле (сокращение на 5,2%) и 3,629 млн б/с в мае 2025 года (скачок на 46,1%).