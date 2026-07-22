Поиск

Европейские фондовые индексы выросли во вторник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили уверенным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали политические и корпоративные новости, а также статданные.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 0,56% - до 643,19 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,58%, германский DAX - 0,66%, французский CAC 40 - 0,28%, итальянский FTSE MIB - 0,81%, испанский IBEX 35 - 0,9%.

Безработица в Великобритании в марте-мае не изменилась по сравнению с февралем-апрелем и составила 4,9%, сообщило во вторник Национальное статистическое управление (ONS) страны. Рынок в среднем ожидал роста безработицы до 5%, пишет Trading Economics.

Число безработных сократилось на 17 тыс. - до 1,76 млн. Количество занятых возросло на максимальные с июля 2025 года 148 тыс. и достигло 34,48 млн.

Трейдеры также изучают новый состав британского правительства, сформированный вступившим накануне в должность премьера Эндрю Бернемом.

В частности, министром финансов вместо Рэйчел Ривз неожиданно стал Джон Хили, который с 2024 года и до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Главными кандидатами на пост главы Минфина считались министр внутренних дел Шабана Махмуд и министр энергетической безопасности Эд Милибэнд.

Махмуд останется главой МВД при Бернеме, а Милибэнд будет руководить МИД вместо Иветт Купер, которая возглавит Минздрав. Министром обороны стал Уэс Стритинг, Хейди Александер осталась министром транспорта, а Миатта Фанбулле получила портфель министра энергетической безопасности.

В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июле вырос на 15,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимальных с февраля 26,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали его на уровне 18 пунктов.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в июле повысился на 13,9 пункта и составил 23,4 пункта, также обновив максимум за пять месяцев. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял 11,2 пункта.

Акции нефтяных компаний в условиях снижения цен на нефть не показывают единой динамики. Бумаги Shell подорожали на 1,1%, BP plc - на 1,4%, TotalEnergies - на 2,4%.

Капитализация Var Energi подскочила на 7,1%. Норвежский производитель нефти и газа достиг соглашения о покупке местного конкурента BlueNord примерно за $1,3 млрд. Цена бумаг BlueNord выросла на 6,9%.

Полупроводниковый сектор вырос вслед за котировками акций американских чипмейкеров. Рыночная стоимость ASM International увеличилась на 5,4%, Infineon Technologies - на 5,5%, STMicroelectronics - на 4,3%, BE Semiconductor Industries - на 7,2%, ASML Holding - на 4,8%.

Швейцарская Novartis нарастила капитализацию на 2%. Фармкомпания отчиталась о 3%-м подъеме выручки во втором квартале, при этом показатель превзошел ожидания экспертов, как и базовая операционная прибыль.

Акции швейцарского банка Julius Baer упала на 4%, несмотря на более чем двукратное увеличение его чистой прибыли в первом полугодии, позволившее показателю обновить рекорд.

Котировки бумаг британской аутсорсинговой Mitie Group подскочили на 39% после новостей о ее покупке компанией OCS за сумму до 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд).

Рыночная стоимость Tesco опустилась на 0,1%, хотя крупнейший британский продуктовый ритейлер объявил о партнерстве с платформами Uber Eats и Deliveroo в сфере доставки продуктов.

Шведская горнодобывающая компания Boliden отчиталась о худшей, чем ожидалось, скорректированной операционной прибыли в прошлом квартале, и её акции подешевели на 5,7%.

CAC 40 FTSE MIB
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит закрылась в плюсе на сильных квартальных отчетах

Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2080 пунктам по индексу МосБиржи

Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

 Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро за МКАД

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Инфляционные ожидания россиян в июле подскочили до максимума за последние годы

Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

 Глава МЭА отметил отставание переработки нефти от роста ее поставок

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Принят закон о регулировании криптовалют в РФ

 Принят закон о регулировании криптовалют в РФ

Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

 Новак заявил о частичной стабилизации российского топливного рынка

В России сменился лидер рейтинга переработчиков молока
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10667 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3266 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов