Европейские фондовые индексы выросли во вторник

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы завершили уверенным ростом торги во вторник, инвесторы оценивали политические и корпоративные новости, а также статданные.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 увеличился на 0,56% - до 643,19 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,58%, германский DAX - 0,66%, французский CAC 40 - 0,28%, итальянский FTSE MIB - 0,81%, испанский IBEX 35 - 0,9%.

Безработица в Великобритании в марте-мае не изменилась по сравнению с февралем-апрелем и составила 4,9%, сообщило во вторник Национальное статистическое управление (ONS) страны. Рынок в среднем ожидал роста безработицы до 5%, пишет Trading Economics.

Число безработных сократилось на 17 тыс. - до 1,76 млн. Количество занятых возросло на максимальные с июля 2025 года 148 тыс. и достигло 34,48 млн.

Трейдеры также изучают новый состав британского правительства, сформированный вступившим накануне в должность премьера Эндрю Бернемом.

В частности, министром финансов вместо Рэйчел Ривз неожиданно стал Джон Хили, который с 2024 года и до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Главными кандидатами на пост главы Минфина считались министр внутренних дел Шабана Махмуд и министр энергетической безопасности Эд Милибэнд.

Махмуд останется главой МВД при Бернеме, а Милибэнд будет руководить МИД вместо Иветт Купер, которая возглавит Минздрав. Министром обороны стал Уэс Стритинг, Хейди Александер осталась министром транспорта, а Миатта Фанбулле получила портфель министра энергетической безопасности.

В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов и аналитиков на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, в июле вырос на 15,8 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и достиг максимальных с февраля 26,3 пункта. Аналитики в среднем ожидали его на уровне 18 пунктов.

В еврозоне индекс экономических ожиданий в июле повысился на 13,9 пункта и составил 23,4 пункта, также обновив максимум за пять месяцев. Консенсус-прогноз для этого показателя составлял 11,2 пункта.

Акции нефтяных компаний в условиях снижения цен на нефть не показывают единой динамики. Бумаги Shell подорожали на 1,1%, BP plc - на 1,4%, TotalEnergies - на 2,4%.

Капитализация Var Energi подскочила на 7,1%. Норвежский производитель нефти и газа достиг соглашения о покупке местного конкурента BlueNord примерно за $1,3 млрд. Цена бумаг BlueNord выросла на 6,9%.

Полупроводниковый сектор вырос вслед за котировками акций американских чипмейкеров. Рыночная стоимость ASM International увеличилась на 5,4%, Infineon Technologies - на 5,5%, STMicroelectronics - на 4,3%, BE Semiconductor Industries - на 7,2%, ASML Holding - на 4,8%.

Швейцарская Novartis нарастила капитализацию на 2%. Фармкомпания отчиталась о 3%-м подъеме выручки во втором квартале, при этом показатель превзошел ожидания экспертов, как и базовая операционная прибыль.

Акции швейцарского банка Julius Baer упала на 4%, несмотря на более чем двукратное увеличение его чистой прибыли в первом полугодии, позволившее показателю обновить рекорд.

Котировки бумаг британской аутсорсинговой Mitie Group подскочили на 39% после новостей о ее покупке компанией OCS за сумму до 3,1 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд).

Рыночная стоимость Tesco опустилась на 0,1%, хотя крупнейший британский продуктовый ритейлер объявил о партнерстве с платформами Uber Eats и Deliveroo в сфере доставки продуктов.

Шведская горнодобывающая компания Boliden отчиталась о худшей, чем ожидалось, скорректированной операционной прибыли в прошлом квартале, и её акции подешевели на 5,7%.