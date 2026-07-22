Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне ослабления покупок из-за опасений паузы в монетарном смягчении ЦБ в июле, фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $92 за баррель) из-за продолжающейся эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,2%.

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 2074,58 пункта (-0,2%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги МКПАО "Озон" (-5,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "ММК" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), но подросли акции "Полюса" (+6,7%), "АЛРОСА" (+3,3%), "Северстали" (+0,8%), "Русала" (+0,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составляет 78,554 руб. (+23,81 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,3% "префы").

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,7%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "ИКС 5" (+0,1%).

США нанесут в скором времени сильные удары по горе Пикакс, под которой, предположительно, находится иранский ядерный объект, объявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме во вторник.

"Мы нанесем удары по этому району очень скоро и очень мощно", - сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что Иран мог переместить центрифуги для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что разведка Израиля полагает, что прошлой осенью Иран переместил тысячи своих центрифуг для обогащения урана в туннели нового подземного комплекса под горой Пикакс. Согласно источникам, Израиль передал эти разведданные Вашингтону, сообщив, что центрифуги были перевезены на этот объект после 12-дневной войны в июне 2025 года, когда американские и израильские ВС нанесли удары по трем основным ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.

В командовании ВС Ирана заявили, что США в случае проведения ударов по иранским ядерным объектам спровоцируют расширение нынешнего вооруженного конфликта. По сообщению иранских СМИ, в командовании пояснили, что такие удары "будут означать, что война расширяется", и тогда Тегеран будет готов наносить удары по любым связанным с США объектам в ближневосточном регионе.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у американских вооруженных сил на данный момент имеются все возможности для того, чтобы обеспечить разрешение конфликта с Ираном на американских условиях. "Мы побеждаем, мы уже победили. Решение будет принято на наших условиях, на условиях президента США", - сказал Хегсет, выступая на слушаниях в комитете Сената по ассигнованиям во вторник.

Он отметил "невероятное ухудшение возможностей Ирана" и заявил, что США сделают все возможное, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия.

По словам Хегсета, общие расходы США на проведение военной операции против Ирана составляют $37,5 млрд.

В ходе слушаний в комитете по ассигнованиям рассматривался запрос администрации США на выделение Пентагону дополнительных средств в размере $87 млрд на финансирование конфликта с Ираном, который длится уже почти пять месяцев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС пока настроены на продолжение движения к целям краткосрочной коррекции 2190 пунктов и 890 пунктов соответственно. На российском рынке проходит главным образом техническое ралли, которое могут прервать негативные фундаментальные сигналы. В то же время оптимизм в отношении возможного возвращения к переговорам по украинскому конфликту, напротив, мог бы поддержать настроения.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, поддержку рынку оказывает выросшая нефть на фоне обострения конфликта между США и Ираном и заявлений Тегерана о сохранении ограничений на проход судов через Ормузский пролив до прекращения американских ударов. При этом сдерживающим фактором остается неопределенность вокруг 21-го пакета антироссийских санкций ЕС - его согласование осложняют позиция Греции и разногласия внутри блока, хотя европейские политики пока не намерены отказываться от введения новых ограничительных мер.

Индекс МосБиржи в случае дальнейшего улучшения настроений на рынке может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс может достичь уровня поддержки в районе 2000 пунктов, считает аналитик.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-1,3% во главе с Nasdaq на сильных квартальных отчетах и геополитических новостях.

Ранее издание Axios сообщило, что посредники в мирных переговорах между США и Ираном передали сторонам предложение о 10-дневном перемирии. По словам американских чиновников, в администрации президента США Трампа изучают это предложение и даже "призвали Израиль воздержаться от шагов, которые могут закрыть окно для дипломатии".

Негативным фактором для рынка стала новость о том, что Трамп принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 50% на импорт целого ряда товаров из Канады. Президент назвал такое решение "ответом на проводимую в Канаде дискриминацию в отношении американской продукции".

Тем временем во вторник премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что он договорился с Трампом повысить активность переговоров в торговой сфере.

В Азии утром в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 5,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%).

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжили рост на опасениях разрастания ближневосточного конфликта.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК в среду составила $92,21 за баррель (+1,3% и +2% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $85,36 за баррель (+1,2% и +2,3% накануне).

Американские вооруженные силы нанесли 11-ю подряд серию ударов по Ирану, чтобы еще больше ослабить способность Ирана угрожать коммерческому судоходству в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом указывается, что за последние три месяца Иран атаковал более 30 коммерческих судов, следовавших по этому международному водному пути. "Неоправданные атаки поставили под угрозу жизни сотен невинных моряков и подорвали свободу судоходства", - заявили американские военные.

"Несмотря на иранскую агрессию, Ормузский пролив остается открытым для транзита коммерческих судов. С начала мая силы CENTCOM помогли обеспечить транзит примерно 900 коммерческих судов и 450 млн баррелей нефти", - подчеркнули в командовании.