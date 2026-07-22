Brent подорожала до $92,36 за баррель

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в среду и находятся на максимумах за пять недель на опасениях новых перебоев поставок топлива с Ближнего Востока.

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени торгуются по $92,36 за баррель, что на $1,35 (на 1,48%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на $1,79 (на 2%), до $91,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,14 (на 1,35%), до $85,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,68 (на 2%), до $84,91 за баррель.

Американские вооруженные силы атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, передал государственный телеканал IRIB со ссылкой на заместителя губернатора провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись по меньшей мере еще шесть городов, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз. Американские военные атаковали Иран 11-ю ночь подряд.

Ранее йеменские хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник они добавили, что морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

В связи с этим три танкера с саудовской нефтью, направлявшиеся в Индию и Китай, во вторник совершили разворот в Красном море и направились в Суэцкий канал вместо попытки пройти у берегов Йемена.

"Это заставит танкеры пользоваться Суэцким каналом, что увеличивает их время в пути и затраты на перевозку нефти в Азию", - отмечают аналитики ING.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,6 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,5 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.