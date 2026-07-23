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Европейские фондовые индексы завершили торги ростом

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Фондовые рынки крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду в плюсе.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии увеличился на 0,58% - до 646,93 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 1,24%, германский DAX - 0,58%, французский CAC 40 - 0,89%, итальянский FTSE MIB - 0,97%, испанский IBEX 35 - 0,99%.

Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании в июне до 2,6% по сравнению с 2,8% в мае. Июньская инфляция в стране была минимальной с марта 2025 года.

Рынок ждет итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), которые будут подведены в четверг. Аналитики в основном ожидают, что регулятор оставит на прежнем уровне основные процентные ставки. При этом они допускают, что ЕЦБ может повысить ставки на 25 базисных пунктов в сентябре, чтобы защитить экономику еврозоны от вторичных эффектов роста цен на энергоносители.

Котировки бумаг европейских нефтегазовых компаний выросли в среду вслед за подъемом цен на нефть на опасениях новых перебоев поставок с Ближнего Востока. Акции TotalEnergies подорожали на 2%, BP Plc - на 1,9%, Shell - на 1,2%.

Капитализация Equinor ASA поднялась на 4,2%. Норвежская нефтегазовая компания во втором квартале увеличила чистую прибыль в 3,7 раза, добычу - на 3%.

Рыночная стоимость Banco Santander SA выросла на 1,4%. Крупнейший по капитализации банк континентальной Европы анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму 1,8 млрд евро. Его чистая прибыль в первом полугодии повысилась на 31,3%, выручка - на 6,4%.

Цена акций Airbus SE подскочила на 7%. Европейская аэрокосмическая корпорация планирует к 2029 году удвоить прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) без учета разовых факторов, а также объявила о запуске программе buyback на сумму до 5 млрд евро, которая будет действовать в течение трех лет.

Бумаги норвежского производителя алюминия, квартальные результаты которого превзошли прогнозы рынка, подорожали на 2,4%.

Показатели шведской сталелитейной компании SSAB, напротив, оказались хуже ожиданий аналитиков, ее капитализация опустилась на 1,3%.

Акции Iberdrola потеряли в цене 0,2%, несмотря на позитивную отчетность испанской энергокомпании за первое полугодие.

Заметное снижение в среду продемонстрировали бумаги авиакомпаний, в том числе, EasyJet (-11,8%), Ryanair (-1,9%), International Consolidated Airlines (-0,7%).

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