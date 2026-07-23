Уолл-стрит в среду закрылась в минусе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне скачка цен на нефть, при этом акции большинства чипмейкеров развернулись в плюс перед публикацией отчетов их крупных клиентов.

Напряженность на Ближнем Востоке стимулировала рост цен на нефть и, как следствие, усиление инфляционных опасений.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана. "Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X.

Тегеран также вновь подчеркнул, что контролирует Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе".

Котировки Alphabet Inc. снизились на 1,5%, Tesla - на 1,3% перед публикацией их квартальных отчетов.

Капитализация Nvidia Corp. увеличилась на 2,3%, Broadcom - на 2,7%, Advanced Micro Devices - на 1,5%, Qualcomm Inc. - на 1,2%, ON Semiconductor - на 1,4%, Sandisk - на 0,6%. Micron сократил ее на 1,2%, Intel Corp. - на 2,7%.

AMD объявила о стратегическом партнерстве с Anthropic, в рамках которого инвестирует в нее $5 млрд и предоставит решения для развертывания вычислительной инфраструктуры мощностью до 2 ГВт.

Шведский финтех-стартап Klarna уменьшил рыночную стоимость на 6,2%, несмотря на сообщения о новом партнерстве с Apple Inc., акции которой подешевели на 0,6%.

Цена акций Super Micro выросла на 19,8%, Seagate - на 1,8%, Dell Technologies - на 9,3%.

Бумаги AT&T Inc. прибавили 3,5%. Телекоммуникационный гигант отчитался о 2%-м росте выручки во втором квартале и скорректированной прибыли выше прогнозов аналитиков.

Котировки акций GE Vernova упали на 8,7%. Поставщик решений в сфере энергетики в минувшем квартале увеличил чистую прибыль на 32%, но показатель в расчете на акцию не оправдал ожиданий рынка.

Рыночная стоимость Philip Morris повысилась на 3,3%. Табачный концерн опубликовал сильную отчетность, но при этом в третий раз с начала года ухудшил прогноз прибыли без учета разовых факторов.

Акции автодилера Penske Automotive подскочили на 9,9%, после того как Penske Corp. и Mitsui направили предложение о выкупе оставшейся доли в компании за $3,78 млрд.

Citigroup Inc. сократил капитализацию на 0,4%, несмотря на повышение дивидендов.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,01% - до 52218,58 пункта.

Значение Standard & Poor 's 500 уменьшилось на 0,14% - до 7498,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,57% и закрылся на отметке 25690,90 пункта.