Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в четверг консолидируется при смешанной динамике blue chips, оценивая итоги состоявшейся в Маниле встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, а также на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $97 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке и сохраняющихся ожиданий паузы в текущем цикле смягчения монетарной политики ЦБ РФ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2133,89 пункта (-0,1%), индекс РТС - 856,32 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "АЛРОСА" (-3,4%), МКБ (-3%), "ММК" (-2,7%), но выросли акции "Роснефти" (+4%), "ФосАгро" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 июля, составляет 78,4756 руб. (-7,84 копейки).

Подешевели также акции "Норникеля" (-1,6%), "НЛМК" (-1,2%), "Полюса" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,1% "префы"), "Хэдхантера" (-1%), "ИКС 5" (-0,9%), "Татнефти" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "МТС" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Подорожали акции " "Русала" (+0,6%), "Газпрома" (+0,2%), "ВК" (+0,2%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля (0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня). Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%).

Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Большинство экспертов ожидают, что совет директоров Банка России в ближайшую пятницу возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

В июне ЦБ вопреки консенсусу снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 14,25% годовых (рынок ждал снижения на 50 базисных пунктов - до 14%). Сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики остался умеренно мягким: ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели в четверг встречу в Маниле на "полях" АСЕАН, передал корреспондент "Интерфакса". Это уже четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года: ранее они встречались в Эр-Рияде, Куала-Лумпуре и Нью-Йорке.

Рубио накануне заявлял, что одной из тем встречи с Лавровым станет Украина. По его словам, США желают окончания украинского кризиса, и Вашингтон хочет сыграть конструктивную роль в этом.

МИД РФ сообщило в четверг, что на встрече был "проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня в развитие недавних контактов на высшем уровне". "При обсуждении украинской проблематики Лавров довел до американского коллеги информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения и акцентировал недопустимость дальнейшей накачки киевского режима вооружениями и в целом дестабилизирующей политики европейских стран, до сих пор стремящихся нанести России "стратегическое поражение".

Сообщается, что Лавров "вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной на встрече Президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие".

Была затронута региональная и международная проблематика, в том числе обстановка в Персидском заливе, говорится в сообщении. "Внимание было также уделено нормализации условий функционирования дипломатических миссий России и США", - отмечает МИД РФ.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, оптимизм рынка акций РФ подогревается надеждами, что встреча Лаврова и Рубио может поспособствовать сдвижению процесса мирного украинского урегулирования с мертвой точки. Драйверами роста остаются акции нефтяных компаний на фоне дальнейшего подъема "черного золота" из-за ближневосточной эскалации. В конце недели рынок будет ожидать итогов заседания Банка России, который, с учетом последних данных о существенном росте инфляционных ожиданий россиян, скорее всего сделает паузу в смягчении ДКП и может дать жесткий сигнал. В связи с этим можно ожидать перехода рынка в режим консолидации, поскольку многие инвесторы, вероятно, предпочтут занять выжидательную позицию. Также нельзя исключать частичной фиксации прибыли после существенного трехдневного ралли, полагает аналитик.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока превысил уровень 2100 пунктов, а также протестировал верхнюю границу локального нисходящего канала. Если выход из фигуры вверх подтвердится, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2200 пунктов, а в случае и его преодоления - отметка 2400 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, индексу МосБиржи накануне удалось преодолеть отметку 2120 пунктов, которая теперь перешла в разряд поддержек. В случае удержания позиций выше данной отметки будет создан фундамент для продолжения восстановления, следующей целью которого может выступить отметка 2250 пунктов.

"При этом текущее восстановление мы продолжаем оценивать как коррекцию к предыдущей продолжительной волне снижения и считаем неустойчивым. Без существенных позитивных сдвигов на геополитическом треке, в ожиданиях по экономике и динамике ключевой ставки ЦБ рынку акций будет сложно продемонстрировать уверенный среднесрочный рост. Также можно говорить о сохранении рисков возобновления снижения и возвращения рынка к минимумам года. В такой ситуации открытие средне- и долгосрочных позиций в акциях выглядит преждевременным", - полагает Зварич.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что теперь, после трехдневного ралли, рынок акций выглядит перекупленным.

Накануне рынок акций неожиданно продолжил рост за счет дорожающей нефти и надежд на оптимистичные итоги переговоров Лаврова и Рубио, а также ожиданий, что переговорный трек по украинскому урегулированию получит продолжение.

"В целом, рынок продолжает оставаться в долгосрочном нисходящем тренде, а краткосрочно он перекуплен после роста на 13% за последние три сессии. Любая негативная новость может спровоцировать возобновление масштабных распродаж. Вполне возможно, что драйвером станут итоги пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке. Последние данные Росстата практически не оставляют шансов на ее снижение", - считает Зацепин.

Мировые рынки акций

В США накануне индексы акций снизились на 0,01-0,6% во главе с Nasdaq на фоне скачка цен на нефть, что усилило инфляционные опасения, при этом акции большинства чипмейкеров развернулись в "плюс" перед публикацией отчетов их крупных клиентов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил в среду, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана. "Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал он в соцсети X.

Тегеран также вновь подчеркнул, что контролирует Ормузский пролив, который "останется полностью закрытым, пока США продолжают свои акты агрессии в регионе".

В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 4,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), но минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,4%).

Экономика Южной Кореи во II квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 3,7% в годовом выражении, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 0,4% и на 3,5% соответственно, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают рост на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Ближнем Востоке, фьючерс на Brent поднялся к $97 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $96,94 за баррель (+3% и +3,4% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $88,86 за баррель (+2,4% и +3% в среду). Обе марки торгуются на максимумах за 1,5 месяца.

Американские вооруженные силы завершили 12-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались пять часов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана в свою очередь заявил об ударе беспилотниками по авиабазе ВС США "Али аль-Салем" и лагерю "Аль-Адаири" в Кувейте. В ночь на четверг в генеральном штабе армии Кувейта сообщали, что силы противовоздушной обороны отражают атаки иранских беспилотников.

Кроме того, йеменские хуситы заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили морскую блокаду.