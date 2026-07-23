Eni покупает сеть АЗС OIL! в Европе у Prax

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA подписала соглашение с Prax о покупке OIL! Tankstellen GmbH, которая владеет сетью автозаправочных станций в Германии, Дании, Австрии и Швейцарии.

Как сообщается в пресс-релизе Eni, покупка будет совершена через дочернюю компанию Enilive, 30% в которой принадлежит американской инвестфирме KRR. В результате Enilive расширит свою сеть примерно на 320 АЗС, что еще больше укрепит ее позиции на ключевых рынках и расширит присутствие в Дании. После завершения сделки автозаправочные станции OIL! будут постепенно интегрированы в сеть Enilive.

Сумма сделки не раскрывается.

В настоящее время Enilive управляет примерно 5,3 тыс. АЗС в Европе, а также пунктами быстрой зарядки электромобилей. Также компания владеет боле чем 1,2 тыс. Enilive Cafe (кафе на АЗС) по всей Европе, из которых более 330 находятся в Германии.

Котировки акций Eni растут на 2,8% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года капитализация компании подскочила на 42% (до 65,2 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 15%.