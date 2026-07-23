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Выручка от экспорта российских растительных масел в I полугодии выросла на 17%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в первой половине 2026 года экспортировала растительных масел на $4,3 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на российско-китайской рабочей встрече по сотрудничеству в масложировой отрасли, организованной "Агроэкспортом" и Масложировым союзом.

Как сказано в его презентации, наибольшая выручка - $3 млрд против $2,6 млрд - получена от поставок подсолнечного масла. Рапсового масла было отправлено на $898 млн против $758 млн, соевого - на $353 млн против $336 млн соответственно.

В натуральном выражении поставки выросли до 3,5 млн тонн с 3,4 млн тонн годом ранее. Из этого объема более 2,3 млн тонн пришлось на подсолнечное масло, 805 тысяч тонн - на рапсовое, 314 тысяч тонн на соевое.

Как сообщил Ильюшин, экспорт шротов в первом полугодии увеличился до $687 млн с $486 млн в первом полугодии прошлого года. В натуральном выражении - до 2,6 млн тонн с 1,9 млн тонн соответственно. Наибольшую долю в поставках занимает подсолнечный шрот (почти 1,5 млн тонн на $312 млн).

В 2025 году Россия экспортировала 10,9 млн тонн масложировой продукции на $9,3 млрд. Согласно его презентации, в Китай было отгружено 2,8 млн тонн, Турцию - 2 млн тонн, Индию - почти 1,4 млн тонн.

Говоря о поставках подсолнечного масла, Ильюшин подчеркнул, что Россия вышла на первое место в мире по его экспорту. "Наша доля составляет 38% мировых продаж. Крупнейшими покупателями являются Индия, Иран и Турция. Доля России на мировом рынке подсолнечного шрота - около 30%, крупные покупатели - Турция и Белоруссия", - сказал он.

По его словам, в 2026 году в России ожидается хороший урожай масличных культур, что может способствовать развитию экспорта.

Агроэкспорт Индия Иран Белоруссия Илья Ильюшин Китай Масложировой союз
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