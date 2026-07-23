Грузия в тысячу раз увеличила полугодовой реэкспорт автомобилей в Иран

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Грузия в первом полугодии 2026 года экспортировала в Иран более 5 тысяч легковых автомобилей против 5 штук в первом полугодии 2025 года, резкий рост реэкспорта в эту страну может привести к западным санкциям в отношении страны-экспортера, заявил bpn.ge глава Ассоциации автоимпортеров Грузии Алексей Нониадзе.

"По мере роста торговли с Ираном Грузия и наша промышленность могут привлечь нежелательное внимание. Существует риск того, что мы можем даже подвергнуться санкциям. Если Иран, например, заменит Казахстан и Киргизию, и станет (для Грузии - ИФ) страной номер один по реэкспорту, это может в определенной степени представлять угрозу для страны", - сказал Нониадзе.

По его словам, грузинские автодилеры не планировали масштабного выхода на иранский рынок. "С нашей стороны не было никакой инициативы, интерес проявили иранцы. Мы не стремились захватить иранский рынок, все произошло само собой. В Иране, по всей видимости, нехватка транспортных средств. Вероятнее всего, это на 90% связано с событиями в Ормузском проливе и продолжающимися там военными операциями", - считает он.

Однако он считает, что "Иран не будет надежным рынком в долгосрочной перспективе".

Ранее Нониадзе заявлял, что Грузия, в предыдущие годы бывшая региональным хабом для реэкспорта легковых автомобилей, резко сократила масштабы этого бизнеса, занимавшего до 40% во внешнеторговом обороте страны. По его словам, "60-70% дилеров находятся в режиме ожидания, можно сказать, что объем торговли сократился на 50-60%".

Он пояснил, что участники рынка сворачивают бизнес из-за принятого в марте этого года решения правительства Грузии повысить почти в 6 раз ввозные пошлины на автомобили старше 6 лет, что резко увеличило стоимость экспортируемых из Грузии автомашин.

В первом полугодии реэкспорт автомобилей из Грузии упал на 23%, до $938 млн, а доля реэкспорта автомобилей в общем объеме грузинского экспорта снизилась до 24,2% с 37,7% годом ранее. Импорт автомобилей в первом полугодии упал на 16,7%, до $1,6 млрд.

Основной импорт осуществляется из США, Японии и Германии, а основными направлениями реэкспорта в 2025 году были Киргизия, Казахстан и Азербайджан.