Сербия разрешила нефтекомпаниям использовать резервы дизтоплива на фоне дефицита

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии разрешило нефтекомпаниям использовать оперативные резервы дизельного топлива для обеспечения стабильных поставок на внутренний рынок, приводят сербские СМИ заявление главы ведомства Дубравки Джедович Ханданович.

Решение принято на фоне сезонного роста спроса, а также логистических трудностей, вызванных низким уровнем воды в реке Дунай, что критически ограничило возможности импорта топлива водным транспортом. "Импорт судами сократился до 30-40% от пропускной способности, и компании не могут компенсировать этот дефицит за счет других источников", - пояснила министр.

Оперативные резервы, которые компании обязаны хранить по закону, позволят преодолеть временные перебои без необходимости задействовать государственные товарные запасы. По словам главы Минэнерго, эти объемы будут восстановлены в согласованные сроки после нормализации импорта. Государство также разрешило компании NIS (Naftna Industrija Srbije) предоставлять свои оперативные резервы другим участникам рынка, испытывающим повышенный спрос.

Министр подчеркнула, что стабильная работа НПЗ в городе Панчево (принадлежит NIS) остается критически важным фактором энергетической безопасности Сербии. В связи с этим правительство ждет продления временной лицензии от OFAC США на продолжение операционной деятельности NIS, находящейся под американскими санкциями. Лицензия истекает 31 июля. Это позволит НПЗ продолжать прием нефти и переработку в объемах, необходимых для замещения выпадающего импорта нефтепродуктов.

Кроме того, для защиты потребителей и экономики от волатильности цен правительство Сербии в последние дни снизило акцизы на нефтепродукты на 20%.