Рынок акций РФ в четверг превысил 2140п по индексу МосБиржи

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг консолидировался при смешанной динамике "фишек" на фоне разнополярных факторов: раллировавшая нефть (фьючерс на Brent протестировал $100 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке компенсировала негатив от новых антироссийских санкций Евросоюза, нейтральные итоги встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, на которую инвесторы возлагали надежды в плане возвращения к переговорному треку по украинскому урегулированию, а также ожидания паузы в монетарном смягчении ЦБ РФ. Индекс МосБиржи смог превысить 2140 пунктов за счет роста нефтяных бумаг.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2144,97 пункта (+0,4%), индекс РТС - 861,82 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидировали в росте бумаги "Роснефти" (+4,3%), "Совкомфлота" (+3,9%), "ЛУКОЙЛа" (+2,8%), но подешевели акции "АЛРОСА" (-4,4%), ПАО "Ренессанс Страхование" (-4%), "ММК" (-3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составил 78,4049 руб. (-7,07 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+2,1%), "ФосАгро" (+1,6%), "Московской биржи" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), Сбербанка (+0,1%), "Яндекс" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-3,3%), ПАО "Группа Позитив" (-3,1%), "Сургутнефтегаза" (-2,9%), "Группы компаний ПИК" (-2,9%), "Эн+ груп" (-2,9%), "Полюса" (-2,8%), "Норникеля" (-2,3%), "МТС" (-2,2%), "ИКС 5" (-2,1%), "Т-Технологии" (-2%), "НЛМК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "Хэдхантера" (-1%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,7%), "Русала" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "префы" Сбербанка (-0,3%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ за неделю с 14 по 20 июля составила 0,17% после также 0,17% с 7 по 13 июля (0,31% с 30 июня по 6 июля, 0,22% с 23 по 29 июня, 0,25% с 16 по 22 июня, 0,15% c 9 по 15 июня, 0,20% с 2 по 8 июня). Существенный вклад в инфляцию, как и в предыдущие недели, внес рост цен на бензин и дизельное топливо, но его темпы несколько замедлились - на 1,66% и 1,87% соответственно (неделей ранее - 2,25% и 3,18%).

Из данных за 20 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля ускорилась до 5,84% с 5,62% на 13 июля (на конец июня составляла 6,02%, замедление годовой инфляции в начале июля было связано с тем фактом, что в 2025 году тарифы ЖКХ были проиндексированы с 1 июля, а в этом году их индексация перенесена на 1 октября), если ее высчитывать из недельной динамики.

Большинство экспертов ожидают, что совет директоров Банка России в ближайшую пятницу возьмет паузу в цикле снижения ключевой ставки, оставив ее на уровне 14,25% годовых. Они полагают, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио провели в четверг встречу в Маниле "на полях" АСЕАН, передал корреспондент "Интерфакса".

Рубио в четверг заявил, что процесс урегулирования украинского кризиса нуждается в новых идейных подходах. "Нам нужно отыскать новые предложения и идеи, потому что прошлые не были приемлемы для Украины в тот момент. Думаю, они неприемлемы для Украины и сейчас", - сказал он журналистам в четверг "на полях" министерской встречи АСЕАН в Маниле.

Он отметил, что США будут готовы поделиться подобными наработками, когда представится удобный случай. По его словам, урегулирования украинского кризиса удастся достичь благодаря новым концепциям. Однако он не стал уточнять детали. Рубио добавил, что мирное соглашение потребует большой работы.

В Кремле в связи с заявлением Рубио о необходимости новых предложений для украинского урегулирования подтвердили готовность Москвы к мирным переговорам.

"Хочу напомнить, что министерство иностранных дел возобновило нашу позицию о готовности к процессу мирного урегулирования. Мы остаемся открытыми для переговорного процесса. Но в условиях, когда киевский режим подстрекается европейскими столицами для продолжения войны, мы продолжаем нашу специальную военную операцию", - сказал в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков заявил, что говорить о новой динамике или ускорении в рамках украинского урегулирования в настоящее время не приходится. "Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму. Действительно, осуществляются контакты - это всегда позитивно. Но говорить о какой-то новой динамике или новом ускорении сейчас не приходится", - сказал Песков журналистам в четверг.

Евросоюз вводит санкции против 50 оборонных предприятий в России и Белоруссии, нескольких нефтеперерабатывающих заводов и судов "теневого флота" в рамках 21-го пакета санкций, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

По ее словам, ЕС работает над следующими шагами по усилению санкционного давления на Россию. "Мы согласовали 21-й пакет санкций против России. Он включает масштабные меры, направленные против финансовой системы Москвы, ее военно-промышленного комплекса и энергетического сектора, которые поддерживают работу российской военной экономики", - написала она в четверг в соцсети Х.

По словам Каллас, "это не конец санкционного пути". "Мы уже работаем над следующими шагами. ЕС должен быть готов ответить на любую дальнейшую эскалацию со стороны России", - отметила Каллас.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, большая часть компонентов индекса МосБиржи в четверг снизилась, а общую динамику помогли нивелировать тяжеловесные нефтегазовые "фишки" - инвесторы не могли проигнорировать бурный рост котировок нефти Brent выше $100 за баррель. Одновременная слабость рубля дополнительно подогревала интерес к акциям экспортеров.

Вышедшие накануне данные Росстата по инфляции подтвердили ожидания того, что ЦБ на пятничном заседании вынужден будет взять паузу в цикле снижения ставки. Накопленная с начала года инфляция составляет 4,82%, годовая - 6,1% г/г. Значительное влияние на сантимент могут оказать комментарии и обновленный макропрогноз регулятора, полагает эксперт.

Тем временем геополитическая неопределенность сохраняется. Встреча Лаврова и Рубио принесла лишь общие высказывания в нейтральном ключе. Власти Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против РФ, он затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли, однако разрешит ЕС морские перевозки СПГ из РФ в течение года с продлением.

В конце недели будут опубликованы предварительные индексы PMI еврозоны и США за июль. На российском рынке "Русгидро" и "Русагро" представят операционные результаты за I полугодие. Учитывая приближение выходных, в пятницу можно ожидать сдержанную активность покупателей, однако в случае продолжения роста цен на нефть инвесторы могут сохранить аппетит к акциям нефтяников. Прогноз по индексу МосБиржи на пятницу - колебания в рамках 2075-2175 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, рынок акций РФ в четверг сохранял попытки коррекции вниз после 3-дневного ралли, поводом для фиксации прибыли стало отсутствие какого-то значимого позитива с прошедшей в Маниле встречи Лаврова и Рубио: фактически стороны заявили лишь о необходимости новых контактов и идей для урегулирования российско-украинского кризиса.

Кроме того, инвесторы ждут пятничного заседания Банка России. Учитывая не самые благоприятные последние данные по инфляции и инфляционным ожиданиям в стране, регулятор, скорее всего, сделает паузу в снижении ключевой ставки, а также может дать жесткий сигнал в отношении его дальнейших планов по ДКП. В связи с этим инвесторы, вероятно, пока предпочтут занять осторожную позицию.

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока превысил уровень 2000 пунктов и тестирует верхнюю границу локального нисходящего канала. Если индекс сможет закрепиться выше нее, целью дальнейшего подъема станет сопротивление 2200 пунктов, а в случае и его преодоления - отметка 2400 пунктов, где также проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин полагает, что после трехдневного ралли рынок акций выглядит перекупленным, а новые драйверы для роста отсутствуют. "В целом рынок продолжает оставаться в долгосрочном нисходящем тренде, а краткосрочно он перекуплен после роста на 13% за последние три сессии. Любая негативная новость может спровоцировать возобновление масштабных распродаж. Вполне возможно, что драйвером станут итоги пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке. Последние данные Росстата практически не оставляют шансов на ее снижение", - считает Зацепин.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций, но снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-1,6%) и США (индексы к 19:00 по Москве снизились на 1-2% во главе с Nasdaq).

Экономика Южной Кореи во II квартале увеличилась на 0,6% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 3,7% в годовом выражении, согласно предварительным данным Банка Кореи. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный рост - на 0,4% и на 3,5% соответственно, сообщает Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять все три основные процентные ставки по итогам июльского заседания, завершившегося в четверг. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Члены совета управляющих ЕЦБ поднимали вопрос повышения ключевых ставок на июльском заседании, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

На нефтяном рынке в четверг цены растут на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, фьючерс на Brent локально поднимался выше $101 за баррель впервые с мая, после чего скорректировался.

Нефть

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в четверг составила $99,88 за баррель (+6,2% и +3,4% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $91,62 за баррель (+5,5% и +3% в среду).

Йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море, утверждая, что суда нарушили объявленную ранее морскую блокаду страны.

Американский президент Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если хуситы снова будут атаковать суда в Красном море. "Если они сделают это снова, США будут считать ответственным за это Иран, так как хуситы - подчиненная Ирану сила; и сокрушительная военная кара постигнет Иран и, конечно, хуситов, которые меня очень разочаровали, поскольку до недавнего времени они поступали профессионально и разумно", - написал президент в соцсети X.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена Brent может превысить $120 за баррель в четвертом квартале и составит в среднем $100 за баррель в следующем году в том случае, если судоходство через Ормузский пролив останется затрудненным до конца 2027 года. Они допускают, что котировки могут подняться еще выше, если будут наблюдаться перебои поставок также через Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции ПАО "Куйбышевазот" (+21,3% и +18,6% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+12,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+10,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+9,3%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+7,1%), "ВСМПО-Ависма" (+6,7%), ПАО "РКК "Энергия" (+6,6%).

Упали акции ПАО "Евротранс" (-15,7%), "Белона" (-7,5%), "Аптечной сети 36,6" (-7,1%), ПАО "Европейская электротехника" (-6,9%), ПАО "Генетико" (-6,7%), МКФ "Красный Октябрь" (-5,8%), ПАО "ИВА" (-5,5%), "Селигдара" (-5,4%), "Мечела" (-5% и -5% "префы").

Акционерный банк "Россия" намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "ЕвроТранс" банкротом, говорится в заявлении кредитной организации, размещенном на "Федресурсе". Сообщение о намерениях опубликовано 23 июля. В то же время в картотеке арбитражных судов нет зарегистрированных исков, предъявленных АБ "Россия" к "ЕвроТрансу".

Последние месяцы "ЕвроТранс" находится в центре обсуждений финансового рынка из-за множащихся инцидентов с обслуживанием своего долга. Так, маркетплейс "Финуслуги" неоднократно фиксировал неисполнение клиентских заявок на выкуп компанией "народных" облигаций, также о неисполнении обязательств по цифровым финансовым активам "ЕвроТранса" регулярно сообщает платформа "А-Токен".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,52 млрд рублей (из них 9 млрд рублей пришлось на акции "Роснефти", 8,46 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,74 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).