Банки топ-10 во II декаде июля вновь повысили ставки по вкладам на 3-12 месяцев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде июля 2026 года повысилось до 12,83% с 12,79% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост этого индикативного показателя зафиксирован вторую декаду подряд после непрерывного подекадного снижения в течение семи месяцев начиная с первой декады декабря 2025 года (тогда он увеличивался в течение трех декад начиная со второй декады ноября). За две декады июля средняя ставка выросла на 0,07 процентного пункта с локального минимума 12,76% в третьей декаде июня.

Во второй декаде июля вновь, как и в первой декаде, увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки от трех месяцев до полугода и от полугода до года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде июля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладов Ставка во II дек. июля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 12,38 -0,02 -0,01 -0,66 -4,23 91-180 дн. 12,61 0,04 0,10 -0,63 -4,33 181 дн. - 1 год 12,43 0,08 0,06 -0,25 -3,82 свыше 1 года 11,30 0,00 -0,06 -0,31 -3,39

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.