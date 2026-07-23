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Банки топ-10 во II декаде июля вновь повысили ставки по вкладам на 3-12 месяцев

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде июля 2026 года повысилось до 12,83% с 12,79% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Рост этого индикативного показателя зафиксирован вторую декаду подряд после непрерывного подекадного снижения в течение семи месяцев начиная с первой декады декабря 2025 года (тогда он увеличивался в течение трех декад начиная со второй декады ноября). За две декады июля средняя ставка выросла на 0,07 процентного пункта с локального минимума 12,76% в третьей декаде июня.

Во второй декаде июля вновь, как и в первой декаде, увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки от трех месяцев до полугода и от полугода до года.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде июля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладовСтавка во II дек. июляИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.12,38-0,02-0,01-0,66-4,23
91-180 дн.12,610,040,10-0,63-4,33
181 дн. - 1 год12,430,080,06-0,25-3,82
свыше 1 года11,300,00-0,06-0,31-3,39

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.

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