Банки топ-10 во II декаде июля вновь повысили ставки по вкладам на 3-12 месяцев
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде июля 2026 года повысилось до 12,83% с 12,79% в первой декаде, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Рост этого индикативного показателя зафиксирован вторую декаду подряд после непрерывного подекадного снижения в течение семи месяцев начиная с первой декады декабря 2025 года (тогда он увеличивался в течение трех декад начиная со второй декады ноября). За две декады июля средняя ставка выросла на 0,07 процентного пункта с локального минимума 12,76% в третьей декаде июня.
Во второй декаде июля вновь, как и в первой декаде, увеличились средние арифметические значения максимальных процентных ставок по вкладам в рублях на сроки от трех месяцев до полугода и от полугода до года.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде июля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вкладов
|Ставка во II дек. июля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|12,38
|-0,02
|-0,01
|-0,66
|-4,23
|91-180 дн.
|12,61
|0,04
|0,10
|-0,63
|-4,33
|181 дн. - 1 год
|12,43
|0,08
|0,06
|-0,25
|-3,82
|свыше 1 года
|11,30
|0,00
|-0,06
|-0,31
|-3,39
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, Промсвязьбанка и Совкомбанка.