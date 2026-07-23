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Минобороны РФ сообщило о сбитых с утра четверга над регионами 172 дронах ВСУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 8:00 до 20:00 уничтожили 172 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

В ведомстве заявили, что дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Башкортостаном, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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