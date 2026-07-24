РСХБ, БСПБ, МТС-банк, "дочки" Ozon и WB подпали под санкции ЕС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций.

Согласно публикации в официальном журнале ЕС, с 23 июля под санкциями, в частности, находятся Россельхозбанк, банк "ДОМ.РФ", банк "Санкт-Петербург" (БСПБ), МТС-банк, "Ак Барс", "Уралсиб", "Зенит", "Приморье", Металлинвестбанк, банк "Синара", Ланта-банк, СДМ-банк, Транскапиталбанк, банк "Центр-инвест", "Авто финанс банк", Абсолют банк, ВБ банк, Озон банк, банк "Точка", "Кубань кредит", "Яндекс банк", Росэксимбанк, Почта-банк, Генбанк, Локо-банк, Фора-банк, Экспобанк, банк "Аверс", Примсоцбанк, Сургутнефтегазбанк, ББР банк, "ЦентроКредит", Газэнергобанк, РосДорБанк, банк "Траст", Национальный резервный банк, Челиндбанк, Челябинвестбанк, Инго банк, Энерготрансбанк, банк "Солидарность", банк "Авангард", "Меткомбанк", "Экономбанк", банк "Национальный стандарт", "Держава", Модульбанк, "БыстроБанк", банк "Хлынов", Севергазбанк, "Ренессанс кредит", Кузнецкбизнесбанк, "Финсервис", БКС банк, Итуруп банк, банк "Акцепт", Еврофинанс Моснарбанк, Инвестторгбанк, "Мир бизнес банк", ПСКБ, банк "РостФинанс", банк "Раунд", Трансстройбанк, Москоммерцбанк, Энергобанк, Тольяттихимбанк, банк "Финам", Кошелев-банк, Цифра банк, Прио-Внешторгбанк, Белгородсоцбанк, банк "Оренбург", банк "Объединенный капитал", АКБ "Форштадт", Татсоцбанк, НБД-банк, "Кредит Урал Банк", Алмазэргиэнбанк, Сибсоцбанк, Юг-Инвестбанк, Нокссбанк, Уральский банк реконструкции и развития, "Русский стандарт", Бланк банк, банк "Агророс", Реалист банк, Углеметбанк, "Роял Кредит Банк", Акибанк.

Также в санкционном списке отныне находятся НКО "Мобильная карта" и РНКО "Платежный Центр".

Кроме того, ЕС ввел санкции против зампреда ЦБ РФ Сергея Белова.