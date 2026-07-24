Акции Европы упали вслед за техсектором

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили в заметном минусе торги в четверг на фоне падения акций высокотехнологичных компаний.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,18% - до 639,27 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,73%, германский DAX - 1,56%, французский CAC 40 - 1,64%, итальянский FTSE MIB - 2,8%, испанский IBEX 35 - 1,55%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не стал менять все три основные процентные ставки по итогам июльского заседания, завершившегося в четверг. Ставка по депозитам по-прежнему составит 2,25% годовых, ставка основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) - 2,4%, ставка по маржинальным кредитам - 2,65%. Решение совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Члены руководства ЕЦБ поднимали вопрос повышения ключевых ставок на минувшем заседании, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции. Однако после обсуждения было принято единогласное решение оставить их на прежнем уровне.

Эксперты ожидают, что ставки могут быть повышены в сентябре. "К сентябрьскому заседанию у нас будет намного больше данных", - сказала Лагард, назвав в числе таких данных отчет о ВВП еврозоны за второй квартал, цифры по инфляции за июль и август, а также результаты опросов менеджеров по закупкам (индексы PMI).

Глава ЕЦБ охарактеризовала риски для инфляции в еврозоне как смещенные в сторону её ускорения. Во многом это связано с конфликтом на Ближнем Востоке, который вызвал скачок цен на энергоносители. Цены существенно снизились после заключения меморандума о взаимопонимании между Ираном и США, предусматривавшего режим прекращения огня, однако вновь подскочили после того, как этот режим был нарушен.

В четверг котировки нефти марки Brent превысили $100 за баррель впервые с конца мая. Вслед за этим подорожали акции европейских нефтедобывающих компаний, включая BP Plc (на 3,1%), Shell (на 1,6%) и Equinor (на 4,8%).

Тем временем лидером снижения в сводном европейском индексе стали бумаги STMicroelectronics NV, рухнувшие на 17,7%. Чистая прибыль крупнейшего европейского чипмейкера во втором финквартале превзошла ожидания экспертов, но прогноз выручки на текущий финквартал заметно разочаровал рынок.

Цена бумаг других компаний полупроводникового сектора также упала, включая BE Semiconductor (-7,3%), Infineon Technologies (-6,2%) и ASM International (-2,4%).

Капитализация Nestle снизилась на 7,7%, несмотря на сильные результаты швейцарского производителя продуктов питания за второй квартал. Компания сообщила в четверг, что ее подразделение в сегменте питьевой воды и премиальных напитков будет преобразовано в СП с американской Platinum Equity. СП, которое получило название Peranel, оценено в рамках сделки в 4,9 млрд евро. Nestle и Platinum Equity будут владеть в нем по 50%. Поступления Nestle от этой сделки составят около 3 млрд евро.

Рыночная стоимость UniCredit опустилась на 4,8%. Итальянский банк увеличил выручку во втором квартале на 7%, но его чистая прибыль снизилась на 13,1% из-за расходов, связанных с долей в Commerzbank. UniCredit улучшил прогноз на 2026 год, а также более долгосрочные прогнозы. Главный исполнительный директор банка Андреа Орчел заявил в интервью CNBC, что UniCredit планирует получить контроль над германским конкурентом "в четвертом квартале текущего года или позже".

Стоимость акций французского банка BNP Paribas SA просела на 2,8%, хотя банк увеличил чистую прибыль на 33% в прошлом квартале и нарастил выручку на 12%, оба показателя превысили прогнозы рынка.

Цена бумаг Carrefour опустилась на 0,9%, несмотря на то, что французская сеть супермаркетов увеличила сопоставимые продажи во втором квартале на 1,9% вместо ожидавшегося аналитиками роста на 1,6%.

Капитализация TotalEnergies поднялась на 2,5%. Французская нефтегазовая компания во втором квартале увеличила чистую прибыль более чем вдвое, а скорректированный показатель совпал с ожиданиями экспертов. Совет директоров TotalEnergies одобрил повышение дивидендов и дальнейший выкуп акций на $1,5 млрд в третьем квартале.

Акции французских поставщиков решений для аэрокосмического сектора и обороны Dassault Aviation и Thales прибавили в цене 5,8% и 5,1% соответственно. Dassault Aviation объявила о росте продаж в первом полугодии на 46%. Thales сообщила, что получила заказы на 12,47 млрд евро за шесть месяцев этого года, что на 21% больше, чем годом ранее, тогда как рынок ожидал роста этого показателя лишь на 1%.