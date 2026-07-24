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Intel увеличила выручку во II квартале на 25% - максимально за 15 лет

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, увеличила выручку во втором квартале на 25%, что оказалось существенно лучше прогнозов рынка.

Темпы роста выручки стали максимальными более чем за 15 лет, говорится в сообщении компании. Прогнозы Intel на текущий квартал также превзошли ожидания аналитиков.

Выручка компании в апреле-июне составила $16,1 млрд по сравнению с $12,9 млрд за сопоставимый период предыдущего года. Опрошенные LSEG аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $14,42 млрд.

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Доход подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для персональных компьютеров), крупнейшего для компании, в прошедшем квартале увеличился на 13%, до $8,9 млрд. Подразделение Data Center and AI (DCAI), ориентированное на решения для дата-центров и искусственного интеллекта, увеличило выручку на 59% - до $6,3 млрд. Доход в сфере контрактного производства (Intel Foundry) вырос на 31%, до $5,8 млрд.

В минувшем квартале Intel зафиксировала чистый убыток в размере $11 млрд, или $2,16 на акцию, по сравнению с убытком в $2,9 млрд, или $0,67 на акцию, годом ранее.

Компания продолжает фиксировать убытки из-за крупных расходов на реструктуризацию, в том числе на сокращение персонала. Однако столь существенное увеличение чистого убытка в минувшем квартале связано с переоценкой стоимости акций, помещенных на эскроу-счет для последующей передачи правительству США в рамках его инвестиций в Intel.

Прибыль компании без учета разовых факторов во втором квартале составила $0,42 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов в $0,21 на акцию.

Согласно прогнозу Intel, в текущем квартале ее скорректированная прибыль составит $0,38 на акцию, выручка - $15,8-16,8 млрд. Аналитики в среднем ожидают эти показатели на уровне $0,27 на акцию и $15,1 млрд.

Компания повысила прогноз капиталовложений на текущий год до более $20 млрд с ожидавшихся ранее $18 млрд, отметив, что в следующем году инвестиции будут еще "существенно выше".

Акции Intel подорожали на 4,4% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла в 2,7 раза.

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