Денежная база в России выросла с 10 по 17 июля на 164 млрд рублей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 17 июля составил 21985,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 10 июля денежная база в России равнялась 21821,8 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,75%, или на 164,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.