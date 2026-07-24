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"РусГидро" увеличило выработку в I полугодии на 6,2%, до 76,4 млрд кВт.ч

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Производство электроэнергии на станциях ПАО "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС в январе-июне этого года увеличилось на 6,2%, составив 76,4 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Непосредственно выработка ГЭС и ГАЭС составила 60,6 млрд кВт.ч (+8,1%), тепловых станций - 15,6 млрд кВт.ч (сопоставимо с результатом первого полугодия 2025 года).

Отпуск тепла на Дальнем Востоке снизился на 0,5%, до 16,9 млн Гкал, а отпуск электроэнергии сбытовыми компаниями группы вырос на 2,2%, до 26,9 млрд кВт.ч.

"Положительная динамика основных производственных показателей обусловлена эффективным планированием водно-энергетических режимов работы гидроэлектростанций в условиях повышенной или близкой к норме водности большинства водохранилищ ГЭС Группы, а также устойчивым ростом энергопотребления в ДФО на уровне 3,4% по итогам 1 полугодия текущего года", - поясняется в сообщении.

Во втором квартале выработка составила 40,4 млрд кВт.ч (+5,8%), в том числе на ГЭС и ГАЭС - 34 млрд кВт.ч (+7,7%), на тепловых станциях - 6,9 млрд кВт.ч (-3,6%). Отпуск тепла в апреле-июне составил 4,7 млн Гкал (+1,9%), отпуск сбытов - 11,1 млрд кВт.ч (динамика не приводится - ИФ).

"По прогнозу Гидрометцентра России в III квартале 2026 года суммарный приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада ГЭС и Чиркейской ГЭС ожидается выше нормы. Приток воды в водохранилища Группы на Дальнем Востоке и в Сибири прогнозируется близким к норме", - отмечают в "РусГидро".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС (входит в СП с "РусАлом"), составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 г. - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

Гидрометцентр ДФО РусГидро Богучанская ГЭС
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