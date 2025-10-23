Поиск

"РусГидро" в январе-сентябре снизило выработку электроэнергии на 2,9%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в январе-сентябре 2025 года сократило производство электроэнергии на 2,9% в годовом исчислении - до 106,3 млрд кВт.ч (с учетом Богучанской ГЭС, входит в СП с "РусАлом"), сообщила компания.

Выработка ГЭС и ГАЭС компании уменьшилась на 2,5%, до 85,2 млрд кВт.ч.

Динамика в основном обусловлена сниженной относительно нормы приточностью в ряд водохранилищ Волжско-Камского каскада, а также уменьшением производства электроэнергии тепловыми станциями группы в третьем квартале 2025 года на фоне роста выработки дальневосточных ГЭС.

Дальневосточные ТЭС "РусГидро" также сократили выработку электроэнергии - на 4,6%, до 20,8 млрд кВт.ч. Отпуск тепловой энергии снизился на 0,3%, до 18,9 млн Гкал.

"По прогнозам Гидрометцентра России, в четвертом квартале 2025 года суммарный приток в водохранилища Волжско-Камского каскада ожидается на 15% меньше нормы, приток воды в Чиркейское и Саяно-Шушенское водохранилища предполагается близким к норме. Приток воды в Новосибирское и Зейское водохранилища ожидается в 1,3-1,5 раза выше нормы. При этом все водохранилища ГЭС к началу прохождения осенне-зимнего периода будут наполнены до нормативных значений", - говорится в сообщении.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в его состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

