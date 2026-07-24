МИД Казахстана увидел угрозу мировым цепочкам поставок и торговле

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Атаки на нефтяную инфраструктуру угрожают устойчивости торговых отношений и цепочек поставок, заявил на заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС Чолпон-Ате глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев. Его цитирует пресс-служба МИД.

"Геополитическая турбулентность, переходящая в военную плоскость, самым серьезным образом отражается на устойчивости торговых отношений. Сегодня проблема безопасности цепочек поставок становится все более актуальной, в том числе и для Казахстана. Примером тому являются атаки неопознанных беспилотных систем на энергетическую инфраструктуру и зафрахтованные Казахстаном танкеры для транспортировки нефти. На этом фоне важное значение приобретают совместные усилия по обеспечению безопасности торговых маршрутов", - сказал он.

Казахстан ранее заявил, что расценивает любые действия, направленные на дестабилизацию законной международной торговли, мировых энергетических рынков и безопасности глобальных транспортно-логистических цепочек поставок, как абсолютно недопустимые.

Несколько танкеров, которые в том числе должны были перевозить казахстанскую нефть, подверглись атаке БПЛА на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). 23 июля Минэнерго Казахстана сообщило, что погрузка нефти на терминале КТК в Черном море приостановлена для "обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии в акватории Черного моря". Из-за этого Казахстан вынужденно снизил уровень добычи нефти.

19 июля МИД Казахстана осудил атаки на танкеры, заявив, что республика рассматривает эти действия как "недопустимое посягательство на экономические интересы Республики Казахстан" и призвал страны-партнеры осудить нападения на суда с нефтью. Объемы ущерба пока не назывались.

КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 г. составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.

КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через Россию.

Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.