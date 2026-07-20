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В МИД РФ осудили удары по объектам КТК в Новороссийске

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ осуждают удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озерейке (Новороссийск), расценивают их как угрозу стабильности на мировых нефтяных рынках со стороны Киева, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Солидарны с МИД Казахстана в решительном осуждении данного преступления против гражданского объекта. Рассматриваем это нападение как очередное подтверждение стремления Банковой еще больше дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте МИД РФ.

Как указывается в сообщении, речь идет об атаке БПЛА на несколько танкеров, в том числе работающих в интересах нефтедобывающей промышленности Казахстана, во время погрузочных работ на причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3 морского терминала КТК в Южной Озерейке в период с 17 по 20 июля.

По сообщению пресс-службы КТК, суда шли под флагами иностранных государств и с международными экипажами на борту. Получены повреждения корпусов, плавучесть сохранена. Пострадавших и жертв нет. Розлива нефти допущено не было.

Как отмечается в комментарии официального представителя МИД РФ, "нет никаких сомнений" в том, что за атаками стоит Киев.

"Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Поэтому сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума - это атака и на интересы его государств-участников. Среди них есть и те, кто не жалеет средств на масштабную военную и финансовую помощь Украине", - заявила Захарова.

КТК Казахстан МИД РФ Мария Захарова
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