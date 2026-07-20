Проводится оценка последствий атаки на танкер NELSA на морском терминале КТК
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана прокомментировало последний инцидент с атакой беспилотника на танкер NELSA на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
"По имеющейся информации, в ночь с 19 на 20 июля БПЛА был атакован танкер NELSA, находившийся под погрузкой на морском терминале КТК. В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено. В настоящее время проводится оценка технического состояния судна и последствий инцидента", - говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.
"Министерство энергетики республики находится на постоянной связи с Каспийским трубопроводным консорциумом", - отмечается в сообщении.
Гражданский танкер NELSA был атакован 20 июля беспилотным летательным аппаратом во время погрузки на морском терминале КТК, судно находилось у выносного причального устройства N1 (ВПУ-1). В результате попадания в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках танкера. Экипаж был эвакуирован, пожар потушили, танкер сохранил плавучесть.
Днем ранее, 19 июля, атаке БПЛА подверглись во время погрузки возле ВПУ-1 и ВПУ-3 два морских танкера - ASIA (с нефтью "Тенгизшевройла" (Сhevron), под флагом Либерии) и NISSOS IOS (с нефтью компаний Кашаган Б.В. и Матен (АО НК "КазМунайГаз", под флагом Маршалловых островов). На ASIA начался пожар. Оба танкера сохранили плавучесть. Погрузка нефти была остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет. Разлива нефти не допущено.
17 июля нефтяной танкер Nordic Zenith, следовавший для погрузки нефти на терминал КТК, загорелся после двух ночных атак, сообщал Bloomberg. В пресс-службе КТК "Интерфаксу" подтвердили, что танкер Nordic Zenith должен был начать загрузку нефти на терминале консорциума, однако после атаки судно стало не пригодно к погрузке: на танкере возник пожар, который был потушен силами экипажа.
В минувшее воскресенье вечером МИД и Минэнерго Казахстана в своих заявлениях осудили атаки на объекты международной энергетической инфраструктуры. Внешнеполитическое ведомство назвало атаки недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана и выразило обеспокоенность игнорированием согласованного механизма обмена информацией о танкерах в Черном море.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2025 г. составил около 70,5 млн т нефти, при этом более 75% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" (Chevron Corp.), ExxonMobil, АО НК "КазМунайГаз", Eni, Shell. Прогноз перевалки на 2026 год - 72 млн тонн.
КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Протяженность маршрута составляет 1,5 тыс. км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% прокачиваемых по трубопроводу объемов из Казахстана. КТК способен транспортировать с казахстанской территории порядка 72,5 млн тонн нефти в год и до 83 млн тонн нефти в год через РФ.
Акционерами КТК являются Российская Федерация (в управлении "Транснефти" - 24%, на балансе - 7%) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.