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Глава ЦБ ждет сохранения устойчивой инфляции во II половине 2026 года у нынешних уровней

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил свою оценку устойчивой инфляции, ожидает, что во второй половине 2026 года она останется вблизи текущих уровней, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней", - сказала она.

"Учитывая уже случившийся рост цен на топливо и связанное с ним повышение цен на другие товары мы повысили оценку по инфляции на текущий год до 6-7%", - отметила глава ЦБ.

Хроника 07 июня 2024 года – 24 июля 2026 года Инфляция в России
Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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