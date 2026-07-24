Рубль укрепился к мировым валютам в пятницу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; курс рубля укрепился в основных валютных парах благодаря как высоким ценам на нефть, несмотря на их коррекционное снижение в последний день недели, так и приближающемуся налоговому периоду. Таким образом, нацвалюта практически никак не отреагировала на объявленные накануне вечером новые санкции со стороны ЕС.

Стоимость юаня по данным на 19:00 по Москве составила 11,479 рубля, что на 9,4 копейки (на 0,81%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 мск опустился в цене на 0,71% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 77,79 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,73%, до 88,55 руб./EUR1.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара США с 25 июля на 37,41 копейки, до 78,0308 руб./$1, и опустил курс евро на 55,16 копейки, до 88,8927 руб./EUR1. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5025 руб./юань, что 8,01 копейки ниже курса пятницы.

Коррекционное снижение цен на нефть усилилось вечером в пятницу, Brent остается ниже отметки в $100 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве дешевеют на 4,4% до $96,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились к этому времени на 3,94%, до $88,56 за баррель.

Накануне обе марки подскочили в цене более чем на 6%, причем Brent обновила максимум с 22 мая, WTI - с 4 июня. Аналитики отмечают, что снижение котировок в пятницу является всего лишь коррекцией после заметного роста в последние несколько дней, вызванного эскалацией военных действий на Ближнем Востоке. "Напряженность на Ближнем Востоке в связи с продолжающимися атаками США на Иран, плюс действия хуситов в Красном море и перебои на КТК неизбежно подтолкнули цены на нефть вверх из-за опасений сокращения поставок", - отметил аналитик Rystad Джанив Шах.

Накануне американские вооруженные силы провели 13-ю подряд серию ночных ударов по Ирану, которые продолжались более двух часов. В заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM) отмечается, что военные США продолжают помогать торговым судам осуществлять проход через Ормузский пролив. Однако, по данным Kpler, занимающейся отслеживанием судов, в четверг через пролив прошел лишь один танкер.

Тем временем йеменские хуситы начали атаковать танкеры, перевозящие саудовскую нефть через Баб-эль-Мандебский пролив. В четверг они заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских нефтеналивных судов в Красном море, утверждая, что те нарушили морскую блокаду. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США пойдут на военные меры, если атаки не прекратятся.

Ключевая ставка ЦБ РФ

Рубль практически нейтрально отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку на очередные 25 базисных пунктов, до 14% годовых.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу продолжил снижать ключевую ставку, приняв такое решение десятый раз подряд. Шаг, как и на июньском заседании, составил 25 базисных пунктов. Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков, в частности, со стороны топливного рынка.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика компании "Цифра брокер" Ивана Ефанова, решение Банка России снизить ключевую ставку оказалось неожиданным, и консенсус оказался неправ. По мнению регулятора, существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год.

"Первая реакция рынка акций - рост на 2,5% в первые 15 минут после решения. Позитива на рынке поубавилось, после того как участники рынка открыли среднесрочный прогноз ЦБ. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году (в прошлом прогнозе было 14-14,5%) и 10,5-12,5% годовых в 2027 году (было 8-10%). Весьма существенные изменения, прежде всего из-за произошедшего значимого роста цен на топливо. Прогноз по инфляции на 2026 год соответственно сместился до 6,0-7,0% с 4,5-5,5%, что сужает пространство для снижения ставки в этом году", - отмечает Ефанов.

По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, "рубль в конце недели продолжил получать поддержку со стороны высоких цен на нефть и роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых платежей, приходящегося на первую половину следующей недели. Это привело к отступлению китайского юаня в нижнюю часть диапазона 11,3-11,8 руб. за юань, а доллар ушел ниже отметки 78 руб./$1".

Вечером в четверг стало известно, что Евросоюз произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк, "ДОМ.РФ", МТС-банк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург") и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций. Санкции также были введены против трех нефтеперерабатывающих заводов в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России. Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО", АФК "Система". Также в список включены золотодобытчики (среди них Nordgold, ПАО "Южуралзолото", "Селигдар").

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в краткосрочном сегменте продолжили умеренно снижаться, в то время как ставки на срок от 1 до 6 месяцев практически не изменились. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 июля снизилась еще на 19 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 14,03% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц не изменились за день по отношению к 23 июля и в пятницу составила 14,48% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок 3 месяца и срочная версия ставки на срок 6 месяцев снизились на 1 базисный пункт, составив 24 июля 14,47% и 15,19% годовых, соответственно.