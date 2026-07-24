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Мажоритарий "ПИКа" направлял требование о выкупе его акций, но ЦБ его не согласовал

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Мажоритарный акционер ПАО "ПИК-специализированный застройщик", компания "Недвижимые активы", готовился выставить требование о выкупе акций у миноритариев, но ЦБ его не согласовал.

Банк России 24 июля принял решение о несоответствии законодательству РФ требования о выкупе АО "Недвижимые активы" в отношении ценных бумаг ПАО "ПИК-СЗ" и направлении предписания, сказано в сообщении регулятора.

Закон об АО дает мажоритарию право на принудительный выкуп оставшихся у миноритарных владельцев акций (squeeze-out) при превышении порога в 95%. Согласно последнему раскрытию "ПИКа", на 3 июля "Недвижимые активы" владели 76,13% компании, увеличив свой пакет с 63%. Это прямая доля "Недвижимых активов", тогда как косвенная - с учетом аффилированных лиц - еще до выставления в апреле этого года оферты миноритариям составляла 84,88%. Если предположить, что увеличение прямой доли АО в "ПИКе" (на 13 п.п.) отражает итоги оферты, а не является следствием внутригрупповых сделок, то совокупный пакет под контролем "Недвижимых активов" мог достичь 98%.

Цена оферты "Недвижимых активов" составляла 551,4 рубля за акцию.

Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются. Известно, что на конец 2024 года около 15% "ПИКа" владели компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым.

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