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РФ намерена продать национализированную кондитерскую фабрику "Рошен"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен", принадлежащее РФ в лице Росимущества, включено в программу приватизации на 2026-2028 гг.

Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 июля, оно опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В программу включен 99,9%-й пакет акций АО.

ЛКФ "Рошен" ранее входила в украинскую корпорацию Roshen, в 2017 году была законсервирована, производство остановлено. В феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании акций компании в пользу РФ. По состоянию на 2025 год выручки у АО по-прежнему не было.

АО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" Росимущество
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