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Цены на нефть резко снижаются, Brent торгуется около $89,3 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря появившимся надеждам на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу прекратить удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, поскольку они достигли предела своей эффективности, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:15 по московскому времени составляет $89,34 за баррель, что на $7,44 (7,69%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $5,98 (6,7%), до $83,33 за баррель.

"Есть ощущение, что рынок пытается найти позитивные новости там, где их на самом деле нет, - отмечает аналитик PVM Джон Эванс. - Приостановка военных ударов может выглядеть как улучшение ситуации, однако она не дает никаких гарантий того, что поставки нефти из региона возобновятся".

"Рынок продолжит снижаться дальше лишь в том случае, если спрос на нефть упадет в результате высоких цен, а не из-за сомнительных краткосрочных перемирий", - говорит эксперт.

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем 10 танкеров прошли через Ормузский пролив. Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив снизилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

Между тем Минэнерго Казахстана в понедельник сообщило о возобновлении отгрузки нефти через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) после приостановки из-за атак на танкеры в Черном море.

"Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием нефти от грузоотправителей и операции по ее отгрузке через морской терминал в порту Новороссийск", - заявила журналистам официальный представитель Минэнерго Асель Серикпаева.

Она отметила, что возобновление приема нефти позволяет нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

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