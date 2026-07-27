Нефть Brent торгуется ниже $89,6 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе вечером в понедельник, хотя и отступили от достигнутых ранее минимумов.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:11 по московскому времени торгуются по $89,56 за баррель, на $7,22 (7,46%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $6,07 (6,83%), до $83,25 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $87,55 за баррель, WTI - до $82,12 за баррель.

Давление на рынок оказывают надежды на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, появившиеся после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме в пятницу. "Мы с ними разговариваем прямо сейчас. Мне кажется, что иранцы с каждым днем относятся к этому все более серьезно, - сказал он. - Мы разговариваем, но это не обязательно означает, что переговоры принесут успех".

"Рынок нефти взял передышку, - отмечают аналитики TD Securities. - Снижение, похоже, обусловлено ожиданиями очередного перемирия или надеждами на него".

Тем временем эксперты Ritterbusch & Associates объясняют понижательную динамику рынка "коррекцией, в значительной степени связанной со спекулятивной фиксацией прибыли". Существенного ослабления напряженности на Ближнем Востоке не наблюдается, тогда как вероятность эскалации сохраняется, пишут они. "Даже если возобновление переговоров приведет к открытию Ормузского пролива, очевидно, что Иран может снова закрыть эту водную артерию, если ему не будет предоставлен хотя бы частичный контроль над ней", - говорится в аналитической записке Ritterbusch.

Несмотря на прекращение США и Ираном взаимных атак, в минувшие выходные менее десяти танкеров прошли через Ормузский пролив. Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив снизилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

Между тем Минэнерго Казахстана в понедельник сообщило о возобновлении отгрузки нефти через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" после приостановки из-за атак на танкеры в Черном море. Это позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.