Индекс МосБиржи начал неделю ростом выше 2200 пунктов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с продолжения коррекционного роста после неожиданного решения Банка России снизить ключевую ставку, локомотивом выступили бумаги финкомпаний и металлургов, а нефтяной сектор просел вместе с подешевевшей нефтью (сентябрьский фьючерс на нефть Brent откатился к $90 за баррель) на фоне локального затишья на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов и вернулся к уровню 2,5-недельной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 2,4% до 2216,92 пункта, индекс РТС вырос на 2,4% до 895,16 пункта. Из индексных бумаг лидировали в росте акции МКПАО "Озон" (+9,9%), "Полюса" (+9,2%), Совкомбанка (+9,2%), но подешевели бумаги "Роснефти" (-2,4%), "Татнефти" (-1,4%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 28 июля, составил 78,0172 рубля (-1,36 копейки).

Подорожали также акции ПАО "Группа Позитив" (+8,9%), "ММК" (+8,5%), "НЛМК" (+7,3%), "Северстали" (+6,9%), "ИКС 5" (+6,7%), "МТС" (+6,6%), АФК "Система" (+5,6%), "АЛРОСА" (+5,3%), "Интер РАО" (+5%), "Аэрофлота" (+4,3%), "Сургутнефтегаза" (+4,3% и +4,8% "префы"), "Норникеля" (+3,5%), "ВК" (+2,6%), Сбербанка (+2,5% и +2,6% "префы"), "Русала" (+2,5%), "Т-Технологии" (+2,5%), "Хэдхантера" (+1,4%), "Яндекса" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), "Группы компаний ПИК" (+1%), "ФосАгро" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%).

Объем отгрузок (передача права на использование лицензионного продукта клиенту или заключенные контракты на услуги кибербезопасности) ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) в I полугодии 2026 года составил 10,7 млрд рублей, что на 45% выше аналогичного показателя 2025 года, говорится в сообщении компании. Это выше консенсус-прогноза "Интерфакса", подготовленного на основании ожиданий четырех инвесткомпаний и банков, - 9,45 млрд рублей (рост на 28,3%), и ранее озвученных планов самой компании - 8,5 млрд рублей.

Подешевели акции ВТБ (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

Реакция Москвы на возможные новые предложения и формулы по украинскому урегулированию будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пока каких-либо новых конкретных предложений в рамках украинского урегулирования сейчас нет, отметил он.

Песков назвал агрессивными действиями удар Украины по иранскому судну в Каспийском море и заявил, что в Кремле не хотели бы видеть расширение географии этого конфликта.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, по итогам прошлой недели снижение российского рынка акций, длившееся 19 недель, приостановилось. Рынок был экстремально перепродан относительно справедливых уровней, что дало стимул к развороту. Главным катализатором технического восстановления рынка стало решение Банка России снизить ставку еще на 25 б.п. (до 14% годовых), тогда как ожидания консенсуса предполагали ее сохранение на отметке 14,25%.

На этой неделе результаты по МСФО за второй квартал 2026 года представят ВТБ, "Яндекс", Сбербанк и Ozon. За первое полугодие отчитаются "ДОМ.РФ" и "Норникель". Формирования устойчивого восходящего тренда можно ожидать при условии преодоления уровней сопротивления 2300-2400 пунктов по индексу МосБиржи, считает Алексеев.

По словам эксперта компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи начал последнюю неделю июля неделю бодрым ростом, без особого труда пробив сопротивление 2200 пунктов - геополитические надежды и неожиданное снижение Центробанком ключевой ставки поддержали рыночный сантимент.

По сообщениям СМИ, Турция выразила готовность организовать новую встречу по украинскому урегулированию в Стамбуле, если стороны подтвердят готовность вернуться за стол переговоров. При этом ценовая конъюнктура в нефти заметно ухудшилась за выходные - США и Иран приостановили взаимные атаки на период пребывания переговорной делегации из Омана в Тегеране.

Ослабление опасений в связи с ситуацией на Ближнем Востоке поддержало риск-аппетит на мировых рынках. На американском рынке чуть более сдержанные настроения - в среду завершится заседание ФРС, рынкам будут важны комментарии руководства регулятора. Во вторник на российском рынке ВТБ опубликует полугодовые финансовые результаты по МСФО, "ЭсЭфАй" - по РСБУ, компании "ВИ.ру", "ТГК-1" представят операционные результаты за 6 месяцев. Банк России опубликует комментарий "Инфляционные ожидания и потребительские настроения". Прогноз по индексу МосБиржи на вторник - колебания в рамках 2125-2255 пунктов, считает Смирнов.

По словам инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, главными драйверами роста российских акций стали решение Банка России по ставке и геополитика. Инвесторы внимательно следят за возможным продолжением переговорного процесса по украинскому урегулированию в Стамбуле, который способен снизить геополитическую премию за риск, заложенную в стоимость российских активов. Позитивным сигналом стал первый за долгое время личный контакт глав внешнеполитических ведомств России и США. Пока говорить о кардинальном изменении ситуации преждевременно, однако сам факт сохранения диалога рынки воспринимают конструктивно.

На мировых площадках внимание сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке. Несмотря на появление признаков политических договоренностей, неопределенность вокруг безопасности судоходства через Ормузский пролив сохраняется, что поддерживает повышенную волатильность нефтяного рынка. После недавнего скачка котировки Brent скорректировались к отметке около $90 за баррель, однако остаются существенно выше средних уровней последних месяцев.

В дальнейшем дополнительным фактором поддержки для российского рынка может стать постепенное ослабление рубля, которое улучшает финансовые показатели экспортеров. В то же время высокие процентные ставки, сохраняющаяся санкционная неопределенность и слабая инвестиционная активность продолжают ограничивать потенциал роста. Поэтому в ближайшие недели ключевыми ориентирами для инвесторов останутся макроэкономическая статистика, сигналы Банка России относительно дальнейшей траектории ключевой ставки, динамика цен на нефть и развитие геополитической повестки. Если внешний фон не ухудшится, индекс МосБиржи способен закрепиться выше 2200 пунктов и продолжить восстановление к уровням 2250-2300 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций, плюсует Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,7-1%), в США динамика смешанная (индексы к 19:00 по Москве изменились на 0,2-0,7%).

На нефтяном рынке в понедельник цены упали на надеждах на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке после приостановки США и Ираном взаимных ударов.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 7,4% до $89,67 за баррель (-3,9% в пятницу), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 6,7% до $83,29 за баррель (-3,1% в пятницу).

Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $87,55 за баррель, WTI - до $82,12 за баррель.

Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп журналистам 24 июля. "Мы с ними разговариваем прямо сейчас. Мне кажется, что иранцы с каждым днем относятся к этому все более серьезно, - сказал он. - Мы разговариваем, но это не обязательно означает, что переговоры принесут успех".

Позднее Трамп заявил Axios, что США снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным. "Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал Трамп.

На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, Трамп ответил: "Немного времени. Или все будет быстро, или никак".

Несмотря на прекращение взаимных атак США и Ираном, в минувшие выходные менее чем десять танкеров прошли через Ормузский пролив. Кроме того, интенсивность движения судов через Баб-эль-Мандебский пролив снизилась после того, как танкеры с саудовской нефтью подверглись атаке со стороны йеменских хуситов.

Минэнерго Казахстана в понедельник сообщило о возобновлении отгрузки нефти через систему "Каспийского трубопроводного консорциума" после приостановки из-за атак на танкеры в Черном море. Это позволит нефтедобывающим компаниям продолжить поставки сырья в трубопроводную систему и возобновить экспортные операции через морской терминал.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции "Евротранса" (+23,3%), "Росгосстраха" (+22,5%), ПАО "Бурятзолото" (+21,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+17,6%), "Юнипро" (+16,2%), ПАО "ИВА" (+16,1%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+15,7%), "ТГК-14" (+15,1%), ПАО "Инарктика" (+12,8%), ПАО "НоваБев Групп" (+12,3%).

ПАО "Промомед" (+0,8%) в первой половине 2026 года получило чистую прибыль в размере 2,935 млрд рублей против 61,5 млн рублей прибыли годом ранее (рост в 48 раз), говорится в отчетности ПАО по РСБУ. ПАО "Промомед" консолидирует активы группы, оно не ведет производственную и торговую деятельность, в его балансе по РСБУ не отражена выручка.

Подешевели акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (-9,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-8,1% и -5,4% "префы"), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-7,1% и -9,1% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-6,4% и -4,2% "префы"), "Русснефти" (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 116,49 млрд рублей (из них 14,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,43 млрд рублей на бумаги "Озона" и 6,92 млрд рублей на акции "Полюса").