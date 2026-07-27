Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню вслед за снижением котировок нефти

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - На торгах понедельника на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню на фоне заметного падения второй день подряд мировых цен на нефть.

К 19:00 юань подорожал на 7,1 копейки до 11,55 рубля.

Торги долларом и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 19:00 по Москве вырос в цене на 0,55% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 78,22 рубля/$1, контракт EURRUBF подорожал на 0,34%, до 88,8 рубля за евро.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30, Банк России снизил официальный курс доллара США с 28 июля на 1,36 копейки, до 78,0172 рубля, и опустил курс евро на 13,25 копейки, до 88,7602 рубля. Курс китайского юаня при этом был установлен на уровне 11,5218 рубля, что 1,93 копейки выше курса 27 июля.

Мировые цены на нефть остаются в заметном минусе вечером в понедельник, хотя и отступили от достигнутых ранее минимумов.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 7,37%, до $89,65 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 6,94%, до $83,11 за баррель. Ранее в ходе торгов цена Brent опускалась до $87,55 за баррель, WTI - до $82,12 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывают надежды на дипломатическое урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, появившиеся после приостановки США и Ираном взаимных ударов. Представители Вашингтона проводят контакты с Тегераном, однако успех переговоров не гарантирован, заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Белом доме 24 июля.

Тегеран прекращает наносить удары по странам Персидского залива после того, как Вашингтон приостановил атаки на Иран, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, передают иранские СМИ. "Поскольку наша стратегия, по сути, носит ответный характер, мы также приостановили наши ответные операции", - заявил Акраминия. При этом он указал, что "стратегия США неясна даже для собственных чиновников страны. Это очевидно из заявлений американских представителей, особенно президента США, а также из действий Центрального командования США".

США снова будут наносить удары по Ирану, если нынешний переговорный процесс окажется неэффективным, заявил в интервью порталу Axios американский президент. "Мы ведем очень обстоятельные переговоры с Ираном. Если они не сработают, мы вернемся к очень мощным военным операциям", - сказал Трамп. На вопрос, сколько времени он отводит дипломатии, Трамп ответил: "Немного времени. Или все будет быстро, или никак".

"Рынок нефти взял передышку, - отмечают аналитики TD Securities. - Снижение, похоже, обусловлено ожиданиями очередного перемирия или надеждами на него".

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 25 базисных пунктов - до 14% годовых. Подавляющее большинство аналитиков ожидали сохранения ставки на уровне 14,25% годовых, отмечая, что регулятору потребуется больше времени для оценки проинфляционных рисков.

"Экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечается в сообщении регулятора. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 11 сентября.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на курс рубля оказывает завершение очередного налогового периода экспортеров. "Сегодня последний день, когда можно было продать иностранную валюту с расчетом "завтра" (ТОМ), чтобы получить рубли для фискальных платежей во вторник. Поэтому вскоре ослабление рубля может усилиться и пара CNY/RUB попытается преодолеть техническое препятствие в виде четырехмесячной вершины 11,675 рубля/юань, установленной на старте июля", - полагает Бабин.

"Однодневные ставки привлечения в юанях RUSFARCNY вновь развернулись к росту и в пятницу превысили 7% годовых. Это указывает на усиление спроса на иностранную валюту, при этом в предыдущие периоды этого года подобные всплески ставок, как правило, сопровождались постепенным ростом курса китайского юаня. В более долгосрочном горизонте снижение ключевой ставки Банка России, состоявшееся в пятницу, уменьшает привлекательность рублевых инструментов денежного рынка и тем самым может постепенно снижать поддержку нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"За прошедшую неделю рубль умеренно укрепился. Внутренний валютный рынок сдержанно реагировал на заметный рост нефтяных цен, отмечавшийся большую часть прошедшей пятидневки, но после обнародования итогов июльского заседания ЦБ укрепление нацвалюты стало более заметным. В понедельник курс пары CNY/RUB держался немного выше отметки 11,5 рублей/юань. С учетом налогового периода курс пока может задержаться в районе 11,5 рублей/юань, но в дальнейшем китайский юань может подняться выше 11,6 рубля", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Нефтяные цены на прошлой неделе стремительно росли, отыгрывая риски закрытия не только Ормузского, но и Баб-эль-Мандебского пролива, но затем произошла коррекция на новостях о паузе в ударах США и Ирана для возможного возобновления переговоров. В результате фьючерсы на Brent сегодня упали ниже $90 за баррель", - отмечают эксперты.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) умеренно снижаются. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 июля упала на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, опустившись до 13,88% годовых. При этом срочная версия RUONIA на срок 1 месяц уменьшилась в понедельник на 3 базисных пункта по отношению к 24 июля и составила 14,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 3 месяца снизилась на 2 базисных пункта, составив 27 июля также 14,45% годовых, а срочная версия ставки на срок 6 месяцев опустилась на 3 базисных пункта - до 15,16% годовых.