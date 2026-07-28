В "Газпроме" заявили, что поставки СПГ становятся менее надежным способом газоснабжения

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Организация морских поставок сжиженного природного газа (СПГ) становится менее надежным способом газоснабжения по сравнению с трубопроводной транспортировкой, заявил заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус на форуме Indo Pacific LNG Summit 2026 в индонезийском Денпасаре.

Докладчик отметил наличие в экспертной среде мнения, что "поставка газа морским транспортом в виде СПГ надежнее импорта по трубопроводу".

Менеджер "Газпрома" напомнил, что "Россия считалась гарантом энергетической безопасности Европы, бесперебойно на протяжении десятилетий обеспечивая страны региона трубопроводным газом". "Но европейскими политиками и экспертами начал продвигаться тезис о том, что построить регазификационный терминал – это синоним надежных поставок газа, то есть СПГ якобы найдется всегда и по доступной цене", - заметил он.

"На мировом рынке СПГ таким же безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению. Катарский СПГ, к сожалению, может быть заблокирован. Риски в перебоях поставок, связанные с выводом из строя мощностей производства СПГ и ограничениями прохода судов через проливы и каналы, такие как Ормузский, Малаккский, Баб-эль-Мандебский, Панамский и другие, заставили вновь обратить внимание на трубопроводные поставки газа", - предупредил Полоус в ходе панельной дискуссии "Управление геополитическими рисками и неопределенностями за счет диверсификации портфеля поставок".

Докладчик напомнил, что европейские политики критиковали якобы высокую зависимость экономики региона от поставок газа из России. "Но что мы видим? Сейчас в общем объеме европейского импорта СПГ доля США составляет 60%. Более того, в Германии уже свыше 90% импорта СПГ приходится на США", - привел данные российский газовик.

При этом, отметил Полоус, монополизация рынка со стороны США уже сегодня отражается на ценах: "Цены на газ стали выше в три раза по сравнению с временами, когда на европейский рынок поставлялись значительные объемы российского газа".