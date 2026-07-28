РФ по итогам 2025 года стала вторым поставщиком кориандра на мировой рынок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году экспортировала около 48 тыс. тонн семян кориандра, включая молотые (на $27 млн), и таким образом заняла вторую строчку в списке крупнейших поставщиков этой специи на мировой рынок. Об этом сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Лидером традиционно является крупнейший производитель специй – Индия, которая в 2025 году, по данным агрегаторов международной статистики, экспортировала около 58 тыс. тонн кориандра. Топ-3 замыкает Италия – более 21 тыс. тонн.

Как сообщили в центре, большая часть экспорта кориандра из Индии в прошлом году пришлась на Малайзию (почти 14 тыс. тонн). Специя также отгружалась в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Непал и на другие рынки.

Россия, в свою очередь, в 2025 году вывозила семена кориандра в Индонезию (более 17 тыс. тонн), Индию (около 10 тыс. тонн), Узбекистан (более 3 тыс. тонн), Шри-Ланку (более 3 тыс. тонн), ОАЭ (около 3 тыс. тонн) и другие страны.

Самым крупным производителем кориандра в РФ является Крым. Как сообщал ранее Россельхознадзор со ссылкой на республиканский Минсельхоз, в 2025 году крымские аграрии собрали более 25 тыс. тонн кориандра. Под урожай 2026 года засеяно более 60 тыс. га. Посевные площади этой культуры в Крыму больше, чем на остальной части РФ.