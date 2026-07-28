Рынок акций открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник умеренно просел после уверенного роста накануне - игроки локально фиксируют прибыль на фоне дешевеющих металлов и нефти (сентябрьский фьючерс на Brent опустился к $86 за баррель) на надеждах на заключение соглашения между США и Ираном; фактором давления остаются геополитические и санкционные риски.

К 10:01индекс МосБиржи составил 2210,62 пункта (-0,3%), индекс РТС - 892,61 пункта (-0,3%). Среди индексных бумаг лидируют в откате акции "Норникеля" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), но подорожали бумаги "Полюса" (+3,9%), "АЛРОСА" (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июля, составляет 78,0172 руб. (-1,36 копейки).

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