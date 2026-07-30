"ДОМ.РФ" увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 22%

Прогноз компании по годовому показателю увеличен до 117 млрд рублей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" во втором квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 22% в годовом выражении, до 28,7 млрд рублей, свидетельствует отчетность компании.

Опубликованный результат оказался чуть хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал квартальную прибыль на уровне 29,1 млрд рублей.

В целом за полугодие компания заработала 57,2 млрд рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше результата за тот же период прошлого года.

"Учитывая текущие финансовые показатели, состояние рынка жилищного строительства и ипотеки, макросреду и традиционное сезонное ускорение развития бизнеса во 2 полугодии, мы ожидаем, что чистая прибыль "ДОМ.РФ" за 2026 год вырастет более чем на 30% год к году и достигнет 117 млрд рублей при рентабельности капитала 23,4%", - заявил заместитель гендиректора - финансовый директор компании Давид Овсепян.

Прежний прогноз компании предполагал годовую чистую прибыль на уровне 104 млрд рублей.

Чистые процентные доходы компании за первое полугодие показали рост год к году на 30%, до 89,1 млрд рублей, комиссионные доходы - на 47%, до 23,7 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, драйвером роста прибыли стало развитие банковского и небанковского бизнеса. С начала года кредитный портфель вырос на 3,9%, до 5,5 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель в первом полугодии увеличился на 11%, объем новых подписанных кредитных линий проектного финансирования составил 707 млрд рублей. Объем новых сделок ипотечной секьюритизации в январе-июне вырос на 83% и достиг почти 200 млрд рублей.

Отношение расходов к доходам снизилось до 23,7% против 28,3% годом ранее и находится ниже целевых значений. Улучшение метрик эффективности формируется на фоне высокой дисциплины расходов и последовательного превышения темпов роста операционных доходов над расходами, говорится в сообщении.

Портфель сделок секьюритизации составил 2 трлн рублей. С начала года заключено шесть сделок на 196,2 млрд рублей, при этом основной пул сделок ожидается во втором полугодии.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.