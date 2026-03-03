Поиск

"ДОМ.РФ" в январе увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза, до 8,9 млрд рублей

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" в январе увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Мы продолжаем последовательную работу в рамках нового стратегического цикла с фокусом на эффективность деятельности. (...) Рентабельность капитала достигла 22,1%. Успешный старт года подтверждает реалистичность наших планов", - заявил заместитель генерального директора - финансовый директор "ДОМ.РФ" Давид Овсепян, комментируя отчетность.

В январе чистые процентные доходы выросли на год к году на 44%, до 14,5 млрд рублей. Драйвером роста является наращивание объема кредитного портфеля в течение 2025 года и увеличение чистой процентной маржи до 4,2% (против 3,7% за 2025 год).

Чистые комиссионные доходы выросли на 76% до 3,6 млрд рублей. Они включают доходы от банковского бизнеса, от сделок секьюритизации, а также вознаграждение за выполнение функций агента

Расходы на создание резервов в январе выросли на 22%, составив 3,9 млрд рублей. Динамика отражает консервативный подход к оценке рисков на фоне роста кредитного портфеля и замедления экономики, говорится в сообщении. Стоимость риска (COR) составила 0,5% (0,7% в 2025 году).

Административно-хозяйственные расходы и амортизация выросли на 16% по сравнению с январем 2025 года, до 4,4 млрд рублей.

Продажи жилья в проектах банка "ДОМ.РФ" в январе остаются на высоком уровне - на счета эскроу поступило 58 млрд рублей, а уровень покрытия новых кредитов на строительство жилья за январь превысил 100%.

Кредитный портфель юридических лиц в январе почти не изменился и составил 2,7 трлн рублей. За отчетный период прошли плановые погашения кредитов, при этом были выданы новые на сумму более 50 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 1% за месяц, до 783,2 млрд рублей.

Средства юридических лиц составили 1,5 трлн рублей, увеличившись на 1% с начала года. Средства физических лиц показали рост на 0,3%, до 1,5 трлн рублей.

Портфель сделок секьюритизации составил 1,9 трлн рублей, незначительно уменьшившись с конца 2025 года в связи с плановым погашением ипотеки внутри пулов. В январе новых сделок секьюритизации не заключалось.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства РФ. Компания в ноябре прошлого года провела IPO, базовый объем привлечения составил 25 млрд рублей.

Компания ожидает, что по итогам 2026 года ее чистая прибыль превысит 104 млрд рублей (+17%), рентабельность капитала будет свыше 21%, активы составят более 7,3 трлн рублей (+15%).

