Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 62,8%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2026 года выросла на 62,8% в годовом исчислении, до 48,41 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 165,76 млрд рублей (+18,9%).

Себестоимость продаж увеличилась на 4,7%, до 65,71 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 29,9%, до 92,76 млрд рублей.

Кредиты и займы "РусГидро" по итогам I полугодия 2026 года оценивались в 641,23 млрд рублей (+10%). Рост обусловлен активной фазой реализации инвестиционных проектов в Дальнем Востоке, сообщила компания.

На счетах "РусГидро" на конец июня 2026 года хранилось 36,64 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.