Поиск

Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ в I полугодии выросла на 62,8%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I полугодии 2026 года выросла на 62,8% в годовом исчислении, до 48,41 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 165,76 млрд рублей (+18,9%).

Себестоимость продаж увеличилась на 4,7%, до 65,71 млрд рублей.

Прибыль от продаж выросла на 29,9%, до 92,76 млрд рублей.

Кредиты и займы "РусГидро" по итогам I полугодия 2026 года оценивались в 641,23 млрд рублей (+10%). Рост обусловлен активной фазой реализации инвестиционных проектов в Дальнем Востоке, сообщила компания.

На счетах "РусГидро" на конец июня 2026 года хранилось 36,64 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,7 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2025 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ Group.

Росимущество ВТБ РусГидро Дальний Восток Богучанская ГЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Украина получит от ЕС еще 3,47 млрд евро на ПВО, БПЛА, ракеты и истребители

Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

 Пашинян отказался на данном этапе ставить Армению перед выбором между ЕАЭС и ЕС

В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

 В Молдавии возникли риски дефицита электроэнергии из-за падения уровня воды в Дунае

В Ленобласти около 1,5 тысяч селлеров понесли ущерб из-за пожаров на складах Wildberries

УЕФА из-за разногласий с ФИФА обсудит идею бойкота Чемпионатов мира по футболу

ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

 ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов на 14,9 млрд рублей

Рубль укрепляется в паре с юанем в четверг утром после трех дней снижения

Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

 Ozon отчитался о мерах по минимизации рисков повреждения инфраструктуры

Цены на нефть колеблются между ростом и снижением в четверг

Глава ФРС заявил о намерении обеспечить стабильность цен
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10832 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3397 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов