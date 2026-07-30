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НКНХ признал убыток в 1,2 млрд рублей из-за повреждения оборудования и других активов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") в январе-июне 2026 года признало убыток от обесценения активов в размере 1,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ.

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Компания констатировала, что в результате инцидентов на производственной площадке НКНХ в Нижнекамске были повреждены технологическое оборудование, а также ряд зданий и сооружений.

Сумма обесценения впоследствии может быть уточнена, отмечается в отчетности.

О каких именно инцидентах идет речь, в отчетности не уточняется.

31 марта при ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука НКНХ произошло воспламенение газовой смеси, за которым последовал взрыв. Пожар удалось потушить на следующий день. Основные производственные узлы предприятия не были затронуты и продолжили работу. Доля выведенных из строя производств составила около 6% совокупной мощности завода.

О других инцидентах на НКНХ в 2026 году не сообщалось.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Нижнекамскнефтехим НКНХ СИБУР
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