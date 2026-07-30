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Цены производителей сельхозпродукции в РФ в июне снизились на 2%, с начала года – на 4,4%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены сельхозпроизводителей в июне снизились на 2% по сравнению с маем, с начала года падение составило 4,4%, сообщил Росстат.

Наибольшее месячное снижение за полугодие - на 3% - отмечено в мае. Рост цен был только в марте (0,3%) и апреле (0,5%).

Цены производителей продукции растениеводства в июне по сравнению с маем снизились на 0,4%, с начала года - на 3,1%, в годовом выражении - на 7,1%.

ЭкономикаДоля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве к июню снизилась до 71,5%Читать подробнее

Цены производителей зерновых и зернобобовых культур в июне не изменились, но по сравнению с началом года оказались на 1,4% ниже. Цены производителей овощей в июне по сравнению с маем снизились на 2,6%, с начала года - на 16,9%. Цены производителей картофеля в месячном выражении опустились на 1,4%, но с начала года выросли на 8,1%.

Положительная динамика наблюдалась в ценах производителей подсолнечника: в июне цены увеличились на 0,4%, с начала года - на 0,7%.

Цены производителей продукции животноводства в июне в месячном выражении уменьшились на 3,3%, с начала года - на 5,3%. Наибольшее снижение - на яйца (на 15,6% и 5,8% соответственно). В то же время производители птицы в июне по сравнению с маем повысили цены на свою продукцию на 1,2%, но по сравнению с началом года нынешние цены на 0,3% ниже.

Эта динамика отражается на показателях отрасли. По данным Росстата, доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве в январе-мае 2026 года сократилась до 71,5% с 79,5% за аналогичный период прошлого года, доля убыточных выросла до 28,5% с 20,5%.

В первом полугодии 2026 года производство сельхозпродукции снизилось на 0,8%, в июне - на 2,9%.

Росстат
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