Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренный рост в отсутствие негативных геополитических и санкционных новостей; лидерами повышения среди индексных ценных бумаг выступают акции "ВК".

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2273,6 пункта (+0,48%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,6%.

Подорожали акции МКПАО "ВК" (+1,6%), ВТБ (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "ФосАгро" (+1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), "Полюса" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), МКПАО "Яндекс" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), "Корпоративного центра ИКС 5" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,5%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Мировые цены на нефть 4 августа утром умеренно подрастают в рамках коррекции после заметного падения накануне; участники рынка продолжают внимательно следить за новостями с Ближнего Востока. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,35%, до $84,9 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,97%, до $81,12 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность открытия Ормузского пролива уже во вторник. "Мы говорим об открытии пролива уже к завтрашнему дню. О полном открытии", - заявил он журналистам в Белом доме. Трамп подчеркнул, что это должно стать первой фазой переговоров, и уже после нее начнутся обсуждения ядерной программы Ирана. Глава Белого дома также подчеркнул, что позже в понедельник или во вторник будет лучше понимать, дают ли переговоры результаты.

Президент США Трамп также заявил, что если кто-то и будет получать оплату за проход через Ормузский пролив, то только США, Ирану он этого не позволит. "Я не позволю им взимать плату. Если кто-то и будет это делать, то это будем мы", - заявил он. Трамп подчеркнул, что вопрос оплаты на переговорах с Ираном не обсуждается.

Он также в очередной раз выразил мнение, что сейчас США полностью контролируют Ормузский пролив. Иранская сторона ранее неоднократно заявляла, что это не так.

Американские фондовые индексы завершили активными ростом сессию в понедельник на признаках деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Цены на нефть в понедельник резко снизились, а акции крупнейших энергетических компаний США Chevron и Exxon Mobil подешевели на 1,9% и 0,2% соответственно.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+0,2%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 4 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая и Австралии подрастают на 0,9-1,2%, в то время как индексы Японии, Гонконга и Южной Кореи снижаются на 0,3-1,6%.