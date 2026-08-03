Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль дешевеет на фоне падения цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,77 руб. (+3,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,6 коп. выше уровня действующего официального курса.

Комментарии аналитиков

Прогнозный диапазон для пары юань/рубль на ближайшие дни составляет 11,5-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

"На минувшей неделе рубль слабел, что привело к смещению котировок стоимости юаня к максимальным с марта 2026 года уровням в район (11,7-11,8 руб./юань), - напоминает аналитик. - Тренд к поступательному ослаблению рубля продолжается уже с середины июня и, вероятно, связан с системным сокращением валютной выручки экспортеров на фоне снижения мировых цен на нефтегазовое сырье и ограничение физических объемов экспортных поставок".

В краткосрочной перспективе эксперт ориентируется на сохранение курсовых котировок в диапазоне 11,5-12 руб./юань. В среду ожидается информация по операциям Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила (сюрпризов, на взгляд Попова, не будет, и небольшие объемы покупки валюты сохранятся).

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-81 руб./$1, по паре евро/рубль - 89-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению эксперта, на текущей неделе возможна волатильность курса рубля на фоне роста геополитической напряженности. Внимание участников рынка приковано и к ситуации на Ближнем Востоке, которая напрямую влияет на уровень нефтяных котировок.

"Инвесторам сложно прогнозировать то, насколько затяжным окажется конфликт между США и Ираном, который то давит на рубль, то поддерживает его в зависимости от градуса напряженности, - отмечает Тимошенко. - Одним из факторов поддержки рубля является жесткая ДКП Банка России, а также экспортно-импортный баланс, который также оказывает одно из ключевых влияний на курс национальной валюты. Рост кредитования и период отпусков также давит на рубль через повышенный спрос на импорт".

Нефть

Цены на нефть резко снижаются в понедельник благодаря надеждам на урегулирование ближневосточного конфликта.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $83,24 за баррель, что на 5,21% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 6,17%, до $79,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Позднее он заявил журналистам, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива.

"Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета. Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Цены на нефть завершили июль существенным ростом на фоне возобновления США и Ираном взаимных атак, Brent подорожала на 24%, WTI - на 21%.