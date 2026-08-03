Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне надежд на возобновление переговоров по украинскому урегулированию, а также дешевеющей нефти (сентябрьский фьючерс на нефть Brent упал ниже $83,5 за баррель) из-за затишья в конфликте США и Ирана на Ближнем Востоке и решения стран ОПЕК увеличить квоты на добычу на сентябрь.

К 07:01 по Москве индекс IMOEX2 составил 2227,06 пункта (+0,03%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,1% "префы"), "ММК" (+1,4%), "ВК" (+1,2%), но просели акции "Роснефти" (-2,3%), "Татнефти" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 августа, составляет 79,4637 руб. (-39,36 копейки).

Подорожали также акции "ИКС 5" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Т-Технологии" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%).

Подешевели акции "Северстали" (-0,4%), "Русала" (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Хэдхантера" (-0,1%).

ВО "втором эшелоне" упали акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в транспортную группу FESCO, которая находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") после инцидента с судном "Янина".

Как сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев, теплоход "Янина", принадлежащий FESCO, в ночь на субботу получил повреждения в результате атаки двух морских дронов ВСУ и затонул в 130 милях от Новороссийска, все 17 членов экипажа были спасены. В настоящее время FESCO продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами и партнерами, сообщила компания.

Администрация США в ближайшие недели попробует определить, можно ли возобновить переговорный процесс с участием Москвы и Киева по украинскому конфликту, заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио.

"В течение ближайших нескольких недель мы посмотрим, можем ли мы возобновить переговоры между сторонами и положить конец этой войне", - сказал он в интервью Fox News.

При этом Рубио отметил, что у обеих сторон "есть довольно жесткие красные линии". По его мнению, до тех пор, пока позиции Москвы и Киева не станут ближе, переговорный процесс не будет успешным.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье в соцсети Truth Social, что решил пока не переходить к реализации запланированных массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами.

По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Как отметил президент, его собеседники заверили, что контуры соглашения Ирана и США, предусматривающего "открытие Ормузского пролива и конец иранской ядерной угрозы", уже обозначились. "Начинайте работать и сделайте это", - добавил он.

Ранее американские СМИ сообщали, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в субботу заявил Трампу, что сомневается в целесообразности массированных ударов по Ирану.

Позже Трамп заявил, что получил от Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ заверения о взаимопонимании с Ираном по проблеме Ормузского пролива. "Они считают, что у нас есть сделка по Ормузу", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета.

Также, говоря об Ормузском проливе, Трамп выразил мнение, что соглашение "будет в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. При этом армия США может в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость, заявил американский президент.

Ранее США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Иран обязывался открыть пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние дни обстрелы вновь прекратились.

В США в прошлую пятницу индексы акций выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчетности.

Индекс потребительского доверия в США в июле составил 55,2 пункта против 49,5 пункта месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 54,4 пункта. Аналитики ожидали ее пересмотра до 54 пунктов, по данным Trading Economics.

Индикатор отношения потребителей к текущей экономической ситуации подскочил до 54,8 пункта с 47,7 пункта в июне, подындекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода - до 55,4 пункта с 50,7 пункта. Инфляционные ожидания на ближайший год снизились до 4,2% с 4,6%, однако остаются намного выше уровня в 3,4%, зафиксированного в феврале (до начала военного конфликта на Ближнем Востоке).

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,9%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 4,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,9%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены снижаются.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 07:02 по Москве составила $83,42 за баррель (-5,1% и +1,2% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $79,72 за баррель (-5,9% и +1,3% в пятницу).

Семь стран ОПЕК+, которые добровольно к квотам всех стран дополнительно сокращают добычу (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), приняли решение увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Тем самым "семерка" завершила возврат на рынок объемов, сокращенных ранее в рамках второго этапа добровольных ограничений суммарно на 1,65 млн б/с. Первый этап - на 2,2 млн б/с - был "свернут" в сентябре 2025 года.

Таким образом, до конца 2026 года для всех стран-участниц альянса будут действовать ранее утвержденные квоты без каких-либо обременений, а общий разрешенный уровень добычи альянса составит 36,206 млн б/с.

Несмотря на завершение последнего цикла добровольных сокращений, "семерка" ОПЕК+ продолжит проводить ежемесячные заседания, отмечено в пресс-релизе. Следующее состоится 6 сентября.