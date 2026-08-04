Бессент допустил достижение США и Ираном соглашения по Ормузу 4 или 5 августа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США и Иран могут добиться соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду (4 или 5 августа), заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

"Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива и переход к более ординарной ситуации в этом конфликте", - сказал он во вторник в интервью CNBC.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Иран взимать плату за проход, Бессент отметил, что соглашение обеспечит свободу перемещения в проливе. "Это будет свобода передвижения", - сказал он.

По его словам, "хотя в последние несколько дней ситуация все еще остается немного шаткой, мы уже сейчас видели, что довольно много судов выходят из пролива".