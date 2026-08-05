Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2026 года составил 49 пунктов, повысившись с 48,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил максимальные с февраля 49,6 пункта по сравнению с 48,9 пункта в июне.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

По данным отчета, объем новых заказов уменьшился четвертый месяц подряд, однако темпы снижения были незначительными. В то же время компании указывали, что ослабление покупательской способности и сниженный спрос продолжают негативно влиять на общие продажи.

Темпы роста производственных издержек усилились в июле на сообщениях о дефиците топлива и увеличении тарифов на перевозки. Соответственно, компании стали активнее повышать отпускные цены, чтобы компенсировать возросшие издержки. В то же время отпускные цены увеличиваются не так сильно, как издержки, поскольку некоторые компании предоставляют скидки для привлечения новых клиентов.

Компании из сферы услуг в июле продолжили снижать численность персонала, при этом темпы сокращения штата были ниже, чем в июне, когда они были максимальными за три с половиной года.

Объем незавершенных заказов также продолжил уменьшаться за счет достаточной загруженности мощностей и сдержанного притока новых заказов.

Оптимизм предпринимателей вырос в прошлом месяце, хотя и остается ниже долгосрочного тренда. Уровень уверенности в росте деловой активности повысился за счет надежд на улучшение клиентского спроса, вывода на рынок новых продуктов и инвестиций в производственные мощности.