Поиск

Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне

Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в июле 2026 года составил 49 пунктов, повысившись с 48,2 пункта месяцем ранее, по данным S&P Global.

Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, составил максимальные с февраля 49,6 пункта по сравнению с 48,9 пункта в июне.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на усиление деловой активности, ниже этого уровня - на ее ослабление.

По данным отчета, объем новых заказов уменьшился четвертый месяц подряд, однако темпы снижения были незначительными. В то же время компании указывали, что ослабление покупательской способности и сниженный спрос продолжают негативно влиять на общие продажи.

Темпы роста производственных издержек усилились в июле на сообщениях о дефиците топлива и увеличении тарифов на перевозки. Соответственно, компании стали активнее повышать отпускные цены, чтобы компенсировать возросшие издержки. В то же время отпускные цены увеличиваются не так сильно, как издержки, поскольку некоторые компании предоставляют скидки для привлечения новых клиентов.

Компании из сферы услуг в июле продолжили снижать численность персонала, при этом темпы сокращения штата были ниже, чем в июне, когда они были максимальными за три с половиной года.

Объем незавершенных заказов также продолжил уменьшаться за счет достаточной загруженности мощностей и сдержанного притока новых заказов.

Оптимизм предпринимателей вырос в прошлом месяце, хотя и остается ниже долгосрочного тренда. Уровень уверенности в росте деловой активности повысился за счет надежд на улучшение клиентского спроса, вывода на рынок новых продуктов и инвестиций в производственные мощности.

S&P Global
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПХГ ЕС заполнены на 57,66%, ветрогенерация слабая

Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне

 Индекс PMI сферы услуг РФ в июле вырос до 49 пунктов с 48,2 пункта в июне

Brent подешевела до $79,01 за баррель

Депозиты физлиц-нерезидентов и иностранных филиалов в РФ вывели из-под особого порядка исполнения обязательств

FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

 FESCO приостановит прием заявок на отправки через акваторию Черного моря

Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

 Китайский юань поднялся до 12 рублей впервые с 23 марта

ФАС отчиталась о новых делах в отношении частных АЗС в регионах из-за роста цен на топливо

Brent подорожала до $85,02 за баррель

Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии

 Рынки акций Европы в понедельник выросли, кроме Британии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10934 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3457 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов