Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,8%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду продолжил восстановление после локальной коррекции на утренних торгах, сдерживающим покупателей фактором выступают подешевевшая нефть (сентябрьский фьючерс на Brent просел к $79 за баррель) и геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,8%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2286,33 пункта (+0,8%), индекс РТС - 887,77 пункта (+0,8%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги ПАО "Группа Позитив" (+3,3%), "АЛРОСА" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,4%), "Интер РАО" (+2,1%) и "ВК" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составляет 81,1291 руб. (+1,06 рубля).

Подорожали также акции "Полюса" (+1,8%), АФК "Система" (+1,7%), "Хэдхантера" (+1,6%), "Северстали" (+1,5%), "МТС" (+1,5%), "Норникеля" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,4%), ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Яндекса" (+1%), Сбербанка (+0,9% и +1,1% "префы"), "ММК" (+0,9%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Т-Технологии" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), акции "Русала" (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, настрой рынка акций на продолжение подъема ослабляется негативным геополитическим фоном. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке СБУ новых операций против России, что повышает риски дальнейшей эскалации конфликта. Дополнительным негативным фактором выступают сохраняющиеся санкционные риски - Еврокомиссия намерена добиваться полного запрета на импорт российских энергоносителей, несмотря на сохраняющийся дефицит энергоресурсов в ЕС. На этом фоне инвесторы занимают осторожную позицию, что ограничивает спрос на российские акции.

Индекс МосБиржи в случае улучшения настроений на рынке может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов. При сохранении негативного новостного фона индекс будет стремиться к уровню поддержки 2200 пунктов, полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в среду проверит на прочность диапазон 2280-2310 пунктов.

Накануне по российскому рынку акций прокатилась волна фиксации прибыли, ослабевшая к вечерней сессии. Поводом для нее выступило резкое снижение нефтяных котировок вследствие очередных ожиданий нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также отсутствие новостных триггеров, способных поддержать безоткатный фронтальный рост котировок.

Тем не менее в среду, несмотря на слабую нефть, инерция к росту индекса МосБиржи в направлении диапазона 2280-2310 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением, может сохраниться. "Идейные" бумаги (Сбербанк, "Норникель"), интересные не только с фундаментальной, но и со спекулятивной точки зрения продолжат выглядеть "лучше рынка", считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что долю акций в портфелях лучше сократить на фоне упавшей нефти в ожидании соглашения США и Ирана о возобновлении судоходства в Ормузском проливе. На таком фоне акции российской нефтянки могут продолжить дешеветь, спекулятивным инвесторам можно попробовать их "пошортить", полагает аналитик.

Техническая картина по индексу МосБиржи также намекает на откат. Индекс вошел в зону сопротивления 2270-2300 пунктов, а в районе 2350 пунктов проходит динамическая линия поддержки нисходящего тренда от середины марта этого года. Поводов для пробоя данных преград не наблюдается, поэтому позиции по акциям, особенно спекулятивные, лучше сократить. Активно набирать акции широким фронтом лучше после уверенного выхода индекса МосБиржи из среднесрочного нисходящего тренда, считает Зацепин.

В США накануне индексы акций выросли на 0,7-2,6% во главе с Nasdaq, причем обновили свои максимумы Dow Jones (+1,7%) и S&P 500 (+1,8%). Поддержку рынку оказали надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке, а также сильные корпоративные отчеты. Трейдеры с энтузиазмом восприняли заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Позднее госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Статданные, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в июне на 5,6% относительно предыдущего месяца, до $73,3 млрд с $77,6 млрд в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд, по данным Trading Economics. Объем экспорта из США в июне снизился до минимума за четыре месяца, импорт сократился впервые с января, сообщило министерство торговли страны.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 3,7%, австралийский ASX - на 1%, южнокорейский Kospi - на 3,8%, китайский Shanghai Composite - на 1,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4%).

Ожидаемое заключение временного соглашения между США и Ираном об открытии Ормузского пролива может ослабить инфляционные опасения и ожидания повышения процентных ставок Федрезервом США в краткосрочной перспективе, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены замедлили снижение, подогретое ранее надеждами на прогресс в мирных переговорах между США и Ираном.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $79,13 за баррель (-0,3% и -5,3% во вторник), цена сентябрьского фьючерса на WTI - $75,17 за баррель (-0,8% и -5,7% накануне).

Оба сорта нефти опустились до минимумов за три недели после заявлений министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар". "Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар, и тогда пролив будет открыт", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США в очередной раз выразил мнение, что Иран хочет заключить сделку. "У нас очень хорошие дискуссии. Они не любят это признавать", - отметил Трамп.

Глава государства добавил, что у него много времени для переговоров с Ираном. Он уточнил, что "если они (иранские власти - ИФ) снова пойдут на попятную, по ним будет нанесен действительно серьезный удар". "Они это знают, они это понимают. У меня нет выбора. У них не может быть ядерного оружия. Это очень просто", - подчеркнул американский лидер.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 2,69 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.