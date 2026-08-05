Трамп пообещал скорое открытие Ормузского пролива

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Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану "очень сильный удар".

"Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар, и тогда пролив будет открыт", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Президент США в очередной раз выразил мнение, что Иран хочет заключить сделку.

"У нас очень хорошие дискуссии. Они не любят это признавать", - отметил Трамп.

Президент США добавил, что у него много времени для переговоров с Ираном.

Он уточнил, что "если они (иранские власти - ИФ) снова пойдут на попятную, по ним будет нанесен действительно серьезный удар".

"Они это знают, они это понимают. У меня нет выбора. У них не может быть ядерного оружия. Это очень просто", - подчеркнул американский лидер.

Ранее в среду портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что Иран и Оман близки к заключению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, о нем могут объявить уже 5 августа.