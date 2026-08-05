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Собянин назвал Москву крупнейшим в стране донором федерального бюджета

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета, поступления с территории города в федеральный бюджет от предприятий и граждан в значительной степени обеспечивают его стабильность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Поступление с территории Москвы в федеральный бюджет от предприятий, организаций, граждан в значительной степени обеспечивает стабильность федерального бюджета, трансферты в сторону регионов дотационных, в том числе на выполнение национальных проектов. Поэтому Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета, и через структуру, через систему федерального бюджета и трансфертов поддерживает другие регионы, которым такая помощь нужна. Это естественное перераспределение доходов в рамках единой целой страны", - сказала Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что на территории Москвы производится больше 20% валового национального продукта России, так как в столице "больше производительность, больше концентрация ресурсов, больше высоких технологий, объемы услуг и так далее, и тому подобное".

По словам мэра, лидера федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму в соответствии с этой пропорцией "не больше - именно с этой пропорцией, формируются и бюджетные потоки". "Причем большая часть - 60% налоговых (платежей) и платежей во внебюджетные фонды идут в федеральный бюджет. Причем, если объем платежей в федеральный бюджет за последние годы увеличился в девять раз, то в московский бюджет в порядка пять раз. С учетом инфляции, конечно, и так далее, но пропорции кардинально изменились самым серьезным образом", - сказал мэр.

Сергей Собянин Москва
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